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ABD'yi terk eden Prens Harry ve Meghan’a Trump: Gittikleri için çok mutluyum, ben olsaydım onları asla geri almazdım
ABD'yi terk eden Prens Harry ve Meghan’a Trump: Gittikleri için çok mutluyum, ben olsaydım onları asla geri almazdım
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ABD'yi terk ederek İngiltere'ye kalıcı dönüş kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine Beyaz Saray'dan şok bir tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T07:29+0300
2026-09-03T07:30+0300
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Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri macerasını noktalayarak anavatanları İngiltere'ye uzun süreli dönüş planlarını kamuoyuna duyurdu. Çiftin kraliyet mülkleri yerine bağımsız özel bir konutta yaşayacağı ve resmi kraliyet görevlerine dönmeyeceği netleşirken, yedi yaşındaki Archie ve beş yaşındaki Lilibet'in yeni eğitim dönemi için İngiltere'deki okullara kaydettirilmesi taşınmanın kalıcı niteliğini gözler önüne serdi.Londra cephesinde Kral Charles'ın oğlu ve torunlarına yeniden kavuşacak olmanın buruk heyecanını yaşadığı konuşulurken, Atlantik'in diğer ucunda diplomatik nezaketi aşan sarsıcı bir tepki patlak verdi.Beyaz Saray'da soğuk rüzgarlar: 'Ben olsaydım geri almazdım'ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken çiftin ayrılışına dair gizemli perdeyi sert ifadelerle araladı. Sussex çiftinin gidişinden açıkça mutluluk duyduğunu vurgulayan Trump, hiçbir zaman ikilinin hayranı olmadığını ilan etti.Merhum Kraliçe II. Elizabeth ve tahttaki Kral Charles ile köklü dostluğuna işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:Saray koridorlarında cevapsız sorular: Dönüşün perde arkası ne?Prens Harry, henüz geçtiğimiz yıl ailesini İngiltere topraklarına getirmenin güvenlik gerekçesiyle neredeyse imkansız olduğunu ve bunu mümkün kılacak bir dünya göremediğini dile getirmişti. Bu keskin fikir değişikliği, saray kulislerinde spekülasyon dalgasını da beraberinde getirdi.İngiltere'yi her zaman 'evi' olarak tanımlayan Harry'nin memleket hasretinin yanı sıra çocuklarının köklerinden kopmamasını istemesi birincil neden olarak gösterilse de, Meghan Markle'ın Londra merkezli projelerle oyunculuğa dönebileceği iddiaları da gizemini koruyor. Sussexlerin resmi görev üstlenmeksizin kraliyetin kalbinde nasıl bir yaşam inşa edeceği ve Trump'ın sert sözlerinin ardından aile içi dengelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kuresel-piyasalarda-ani-iran-dususu-altin-ve-petrol-nereye-kosuyor-1108450536.html
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prens harry, meghan markle, kral charles, abd, amerika birleşik devletleri, londra, haberler, abd
prens harry, meghan markle, kral charles, abd, amerika birleşik devletleri, londra, haberler, abd

ABD'yi terk eden Prens Harry ve Meghan’a Trump: Gittikleri için çok mutluyum, ben olsaydım onları asla geri almazdım

07:29 03.09.2026 (güncellendi: 07:30 03.09.2026)
© AFP 2023 / MATT DUNHAMMeghan Markle- Prens Harry
Meghan Markle- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AFP 2023 / MATT DUNHAM
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ABD'yi terk ederek İngiltere'ye kalıcı dönüş kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çiftine Beyaz Saray'dan şok bir tepki geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Sussex Dükü ve Düşesi'nin ayrılışından büyük memnuniyet duyduğunu gizlemezken, saray hanedanına seslenerek "Ben olsaydım onları asla geri almazdım" sözleriyle tansiyonu zirveye taşıdı.
Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri macerasını noktalayarak anavatanları İngiltere'ye uzun süreli dönüş planlarını kamuoyuna duyurdu. Çiftin kraliyet mülkleri yerine bağımsız özel bir konutta yaşayacağı ve resmi kraliyet görevlerine dönmeyeceği netleşirken, yedi yaşındaki Archie ve beş yaşındaki Lilibet'in yeni eğitim dönemi için İngiltere'deki okullara kaydettirilmesi taşınmanın kalıcı niteliğini gözler önüne serdi.
Londra cephesinde Kral Charles'ın oğlu ve torunlarına yeniden kavuşacak olmanın buruk heyecanını yaşadığı konuşulurken, Atlantik'in diğer ucunda diplomatik nezaketi aşan sarsıcı bir tepki patlak verdi.

Beyaz Saray'da soğuk rüzgarlar: 'Ben olsaydım geri almazdım'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken çiftin ayrılışına dair gizemli perdeyi sert ifadelerle araladı. Sussex çiftinin gidişinden açıkça mutluluk duyduğunu vurgulayan Trump, hiçbir zaman ikilinin hayranı olmadığını ilan etti.
Merhum Kraliçe II. Elizabeth ve tahttaki Kral Charles ile köklü dostluğuna işaret eden Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Kraliçe ile mükemmel bir ilişkim vardı, onu çok iyi tanıdım. Kral Charles ile de hem prensken hem kralken çok iyi anlaştım; o muazzam bir insan. Ancak bu çiftin kraliyet ailesine büyük saygısızlık ettiğini düşünüyorum. Davranış biçimlerini kesinlikle onaylamıyorum. Eğer sarayın başında ben olsaydım, onları asla geri almazdım."

Saray koridorlarında cevapsız sorular: Dönüşün perde arkası ne?

Prens Harry, henüz geçtiğimiz yıl ailesini İngiltere topraklarına getirmenin güvenlik gerekçesiyle neredeyse imkansız olduğunu ve bunu mümkün kılacak bir dünya göremediğini dile getirmişti. Bu keskin fikir değişikliği, saray kulislerinde spekülasyon dalgasını da beraberinde getirdi.
İngiltere'yi her zaman 'evi' olarak tanımlayan Harry'nin memleket hasretinin yanı sıra çocuklarının köklerinden kopmamasını istemesi birincil neden olarak gösterilse de, Meghan Markle'ın Londra merkezli projelerle oyunculuğa dönebileceği iddiaları da gizemini koruyor. Sussexlerin resmi görev üstlenmeksizin kraliyetin kalbinde nasıl bir yaşam inşa edeceği ve Trump'ın sert sözlerinin ardından aile içi dengelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
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