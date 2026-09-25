Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trump-yonetiminden-ucuncu-ulkelere-sinir-disi-uygulamasi-icin-yeni-hamle-1109038534.html
Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle
Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
2026-09-25T13:33+0300
2026-09-25T13:33+0300
dünya
abd
haberler
the hill
abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
sınır dışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095493549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dde8707ba8c4cfb88fa1c2958d677e59.jpg
Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.'Kaosa yol açıyor'ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/micotakis-turkiye-ile-diyalogun-surdurulmesi-gerektigini-soyledi-kibris-icin-bmnin-turnusol-kagidi-1109037585.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095493549_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e7f34ab9bc5833ab6aa8cf48bac9f94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, the hill, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), sınır dışı
abd, haberler, the hill, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), sınır dışı

Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle

13:33 25.09.2026
© AP Photo / Alex BrandonThe U.S. Supreme Court building is shown as people walk past, Wednesday, May 4, 2022 in Washington. A draft opinion suggests the U.S. Supreme Court could be poised to overturn the landmark 1973 Roe v. Wade case that legalized abortion nationwide, according to a Politico report released Monday
The U.S. Supreme Court building is shown as people walk past, Wednesday, May 4, 2022 in Washington. A draft opinion suggests the U.S. Supreme Court could be poised to overturn the landmark 1973 Roe v. Wade case that legalized abortion nationwide, according to a Politico report released Monday - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.
Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.

'Kaosa yol açıyor'

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.
Mahkeme kararının göçmenlik makamları açısından önemli lojistik sorunlara yol açtığını vurgulayan Sauer, DHS'nin sabıka kaydı bulunan 70 kişiyi 3 ülkeye götürmesi planlanan bir uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını kaydetti.
Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.
Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
DÜNYA
Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала