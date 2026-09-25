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Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle
Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
2026-09-25T13:33+0300
2026-09-25T13:33+0300
2026-09-25T13:33+0300
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Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.'Kaosa yol açıyor'ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/micotakis-turkiye-ile-diyalogun-surdurulmesi-gerektigini-soyledi-kibris-icin-bmnin-turnusol-kagidi-1109037585.html
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abd, haberler, the hill, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), sınır dışı
abd, haberler, the hill, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), sınır dışı
Trump yönetiminden 'üçüncü ülkelere sınır dışı' uygulaması için yeni hamle
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin herhangi bir bağlarının bulunmadığı üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesine yeniden izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.
Amerika merkezli The Hill gazetesinin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), mahkemenin göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasını talep etti.
Göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmeden önce işkence veya kötü muamele riski iddialarını dile getirmelerine imkan tanınmasını öngören mahkeme kararının kaldırılmasını isteyen Trump yönetimi, davayı tekrar Yüksek Mahkemeye taşıdı.
ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, söz konusu kararın "kaosa yol açtığını" ve bu yüzden yargıçların yönetimin temyiz başvurusunu dinleyene kadar kararı askıya alması gerektiğini belirtti.
Mahkeme kararının göçmenlik makamları açısından önemli lojistik sorunlara yol açtığını vurgulayan Sauer, DHS'nin sabıka kaydı bulunan 70 kişiyi 3 ülkeye götürmesi planlanan bir uçuşu iptal etmek zorunda kaldığını kaydetti.
Sauer, kararın ek maliyetlere ve diplomatik sorunlara yol açabileceğini, ayrıca "tehlikeli suçluların" sınır dışı edilmesini engellediğini savundu.