https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/micotakis-turkiye-ile-diyalogun-surdurulmesi-gerektigini-soyledi-kibris-icin-bmnin-turnusol-kagidi-1109037585.html

Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi

Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesini bölgesel bir istikrar gücü olarak tanımlarken Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026-09-25T13:07+0300

2026-09-25T13:07+0300

2026-09-25T13:07+0300

dünya

kiryakos miçotakis

türkiye

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bm genel kurulu

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81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın ekim ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstleneceğini belirten Kiryakos Miçotakis, bunun "özellikle tehlikeli" bir döneme denk geldiğini söyledi. Miçotakis, ülkesini "Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da istikrar ve barışın dayanak noktası" olarak niteledi.Miçotakis, "Yunanistan köprüler kuran bir ülkedir" dedi.Türkiye ile ilişkilerTürkiye ile ilişkilere değinen Miçotakis, Atina'nın Ankara ile diyaloğu sürdürmek ve ilişkileri dengede tutmak istediğini belirtti. Yunanistan'ın güveni yeniden tesis etmek ve iletişim kanallarını açık tutmak için çaba gösterdiğini ifade etti.Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerin "hassas bir ilişki" olduğunu belirterek, "Tarihin yükünü taşıyor" dedi.Yunanistan Başbakanı, ülkesinin doğu komşusuyla yaşadığı tek anlaşmazlığın kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması konusunda olduğunu savundu.Miçotakis, bu meselenin yalnızca uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku temelinde ele alınabileceğini söyledi.Ancak anlamlı bir diyaloğun, "uluslararası hukuk düzenine meydan okuyan tek taraflı eylemlerle" veya savaş tehditleriyle bir arada bulunamayacağını söyledi.'Kıbrıs, BM'nin turnusol kağıdı'Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değinerek, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdüKıbrıs konusunda ise Miçotakis, savaş nedeniyle bölünmüş adanın yeniden birleştirilmesine yönelik kapsamlı müzakerelerin başlatılması için Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü çabalara Atina'nın destek verdiğini söyledi."Bu çabaların devam etmesini bekliyoruz" diyen Miçotakis, BM öncülüğündeki girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yunanistanda-muhalefetten-micotakise-tepki-netanyahu-gorusmesi-utanc-verici-1109035854.html

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