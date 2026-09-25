https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/micotakis-turkiye-ile-diyalogun-surdurulmesi-gerektigini-soyledi-kibris-icin-bmnin-turnusol-kagidi-1109037585.html
Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi
Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesini bölgesel bir istikrar gücü olarak tanımlarken Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2026-09-25T13:07+0300
2026-09-25T13:07+0300
2026-09-25T13:07+0300
dünya
kiryakos miçotakis
türkiye
kıbrıs
bm
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109037329_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fd53cd94663710cf94b9d59dbf3c035b.jpg
81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın ekim ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstleneceğini belirten Kiryakos Miçotakis, bunun "özellikle tehlikeli" bir döneme denk geldiğini söyledi. Miçotakis, ülkesini "Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da istikrar ve barışın dayanak noktası" olarak niteledi.Miçotakis, "Yunanistan köprüler kuran bir ülkedir" dedi.Türkiye ile ilişkilerTürkiye ile ilişkilere değinen Miçotakis, Atina'nın Ankara ile diyaloğu sürdürmek ve ilişkileri dengede tutmak istediğini belirtti. Yunanistan'ın güveni yeniden tesis etmek ve iletişim kanallarını açık tutmak için çaba gösterdiğini ifade etti.Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerin "hassas bir ilişki" olduğunu belirterek, "Tarihin yükünü taşıyor" dedi.Yunanistan Başbakanı, ülkesinin doğu komşusuyla yaşadığı tek anlaşmazlığın kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması konusunda olduğunu savundu.Miçotakis, bu meselenin yalnızca uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku temelinde ele alınabileceğini söyledi.Ancak anlamlı bir diyaloğun, "uluslararası hukuk düzenine meydan okuyan tek taraflı eylemlerle" veya savaş tehditleriyle bir arada bulunamayacağını söyledi.'Kıbrıs, BM'nin turnusol kağıdı'Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değinerek, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdüKıbrıs konusunda ise Miçotakis, savaş nedeniyle bölünmüş adanın yeniden birleştirilmesine yönelik kapsamlı müzakerelerin başlatılması için Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü çabalara Atina'nın destek verdiğini söyledi."Bu çabaların devam etmesini bekliyoruz" diyen Miçotakis, BM öncülüğündeki girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/yunanistanda-muhalefetten-micotakise-tepki-netanyahu-gorusmesi-utanc-verici-1109035854.html
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109037329_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_ef8ccf839b960765f34beaf7b8d5a6e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiryakos miçotakis, türkiye, kıbrıs, bm, bm genel kurulu
kiryakos miçotakis, türkiye, kıbrıs, bm, bm genel kurulu
Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi, Kıbrıs için 'BM'nin turnusol kağıdı' dedi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesini bölgesel bir istikrar gücü olarak tanımlarken Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu’ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Yunanistan'ın ekim ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstleneceğini belirten Kiryakos Miçotakis, bunun "özellikle tehlikeli" bir döneme denk geldiğini söyledi. Miçotakis, ülkesini "Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da istikrar ve barışın dayanak noktası" olarak niteledi.
Miçotakis, "Yunanistan köprüler kuran bir ülkedir" dedi.
Türkiye ile ilişkilere değinen Miçotakis, Atina'nın Ankara ile diyaloğu sürdürmek ve ilişkileri dengede tutmak istediğini belirtti. Yunanistan'ın güveni yeniden tesis etmek ve iletişim kanallarını açık tutmak için çaba gösterdiğini ifade etti.
Mitsotakis, Türkiye ile ilişkilerin "hassas bir ilişki" olduğunu belirterek, "Tarihin yükünü taşıyor" dedi.
Yunanistan Başbakanı, ülkesinin doğu komşusuyla yaşadığı tek anlaşmazlığın kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması konusunda olduğunu savundu.
Miçotakis, bu meselenin yalnızca uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku temelinde ele alınabileceğini söyledi.
Ancak anlamlı bir diyaloğun, "uluslararası hukuk düzenine meydan okuyan tek taraflı eylemlerle" veya savaş tehditleriyle bir arada bulunamayacağını söyledi.
'Kıbrıs, BM'nin turnusol kağıdı'
Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.
Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değinerek, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdü
Kıbrıs konusunda ise Miçotakis, savaş nedeniyle bölünmüş adanın yeniden birleştirilmesine yönelik kapsamlı müzakerelerin başlatılması için Birleşmiş Milletler'in yürüttüğü çabalara Atina'nın destek verdiğini söyledi.
"Bu çabaların devam etmesini bekliyoruz" diyen Miçotakis, BM öncülüğündeki girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.