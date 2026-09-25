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Trump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti: 'İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı'
Trump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti: 'İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı'
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin ulusal sembolü olan kel kartal heykeli hediye etti. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T04:52+0300
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dünya
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abd
çin devlet başkanı şi cinping
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ulusal sembolü olan kel kartal heykelini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hediye ederek, bunun 'Amerika'nın özgür ve yükselen ruhunu' temsil ettiğini söyledi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde Şi'ye 'kel kartal' hediye ederek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/si-cinping-trump-ile-bircok-konuda-anlasmaya-vardik-1109022468.html
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çin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump
çin, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump

Trump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti: 'İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı'

04:52 25.09.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinTrump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti
Trump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin ulusal sembolü olan kel kartal heykeli hediye etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ulusal sembolü olan kel kartal heykelini Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hediye ederek, bunun 'Amerika'nın özgür ve yükselen ruhunu' temsil ettiğini söyledi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde Şi'ye 'kel kartal' hediye ederek, şu ifadeleri kullandı:
İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı.

Bu dostluk ruhu içinde, Devlet Başkanı Şi'ye, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan olağanüstü bir Amerikalı sanatçı tarafından yapılan ve Melania ile benim kişisel işbirliğimizle tasarlanan bu hediyeyi takdim etmek benim için bir onurdur. Kel kartal, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal sembolü ve Amerika’nın özgür ve yükselen ruhunun bir simgesidir. Umuyoruz ki Pekin’de güzel, harika bir yer bulacaktır.
ABD Başkanı Donald Trum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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