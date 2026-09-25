Trump Şi'ye 'kel kartal' hediye etti: 'İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı'

İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı.



Bu dostluk ruhu içinde, Devlet Başkanı Şi'ye, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan olağanüstü bir Amerikalı sanatçı tarafından yapılan ve Melania ile benim kişisel işbirliğimizle tasarlanan bu hediyeyi takdim etmek benim için bir onurdur. Kel kartal, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal sembolü ve Amerika’nın özgür ve yükselen ruhunun bir simgesidir. Umuyoruz ki Pekin’de güzel, harika bir yer bulacaktır.