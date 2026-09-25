Şi Cinping: Trump ile birçok konuda anlaşmaya vardık
03:46 25.09.2026 (güncellendi: 03:59 25.09.2026)
© REUTERS Jonathan ErnstABD Başkanı Donald Trum, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
© REUTERS Jonathan Ernst
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin çeşitli başlıklarda karşılıklı anlayışa ulaştığını açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin samimi ve derinlemesine olduğunu belirterek, iki tarafın birçok konuda karşılıklı anlayışa vardığını söyledi.
Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Şi, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Başkan Donald Trump ile samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişinde bulundum. Bu görüşme sırasında birçok yeni anlaşmaya vardık, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yapıcı ve istikrarlı stratejik ilişkiyi güçlendirdik ve ilişkimize yeni stratejik yönler belirledik"
Şi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki görüşmelerde yeni bir ortak düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
'Yapay zekanın kötüye kullanımını birlikte önleyebiliriz'
Şi, görüşmede yapay zekanın da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti:
Her iki taraf da birbirine karşı savunmacı davranmak yerine karşılıklı güçlü oldukları yönleri öne çıkarabilir. Yapay zeka konusunda diyaloğu sürdürebilir, riksleri ve faydalarına dair görüş alışverişinde bulunabilir ve kötüye kullanımını birlikte önleyebiliriz
İran'da görüşüldü
Şi, ABD ve İran'ın sorunlarını yeniden diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi ve nükleer mesele de dahil olmak üzere kapsamlı bir anlaşmaya ulaşması temennisini dile getirdi:
Çin, tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Gerilimi düşürmek üzere daima yapıcı rol oynuyoruz ve tüm tarafları barışçı yola bağlı kalarak müzakerelerin ivmesini sürdürmeye teşvik ediyoruz