https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/si-cinping-trump-ile-bircok-konuda-anlasmaya-vardik-1109022468.html

Şi Cinping: Trump ile birçok konuda anlaşmaya vardık

Şi Cinping: Trump ile birçok konuda anlaşmaya vardık

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin çeşitli başlıklarda karşılıklı anlayışa ulaştığını açıkladı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T03:46+0300

2026-09-25T03:46+0300

2026-09-25T03:59+0300

dünya

abd

çin

donald trump

şi cinping

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin samimi ve derinlemesine olduğunu belirterek, iki tarafın birçok konuda karşılıklı anlayışa vardığını söyledi.Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Şi, şu ifadeleri kullandı:Şi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki görüşmelerde yeni bir ortak düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.'Yapay zekanın kötüye kullanımını birlikte önleyebiliriz'Şi, görüşmede yapay zekanın da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti:İran'da görüşüldüŞi, ABD ve İran'ın sorunlarını yeniden diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi ve nükleer mesele de dahil olmak üzere kapsamlı bir anlaşmaya ulaşması temennisini dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/pezeskiyan-abd-ile-uluslararasi-hukuka-dayali-anlasma-istiyoruz-1109022333.html

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