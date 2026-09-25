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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trump-kasim-ayinda-cindeki-apec-zirvesine-katilacagim-1109051043.html
Trump: Kasım ayında Çin’deki APEC Zirvesi’ne katılacağım
Trump: Kasım ayında Çin’deki APEC Zirvesi’ne katılacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılmayı planladığını belirterek, Çin Devlet... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T19:40+0300
2026-09-25T19:40+0300
dünya
donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
abd
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
apec zirvesi
asya-pasifik
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, kasım ayında Çin’de düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılmayı planladığını söyledi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sırasında, “Çin’i ziyaret edeceğiz ve birçok konuyu ele alacağız” dedi.Şi’nin Washington ziyaretini “verimli” olarak nitelendiren Trump, tarafların ikili ilişkilerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.Trump, “İleriye doğru çok büyük adımlar attık. Bu, her iki ülke açısından da son derece olumlu. ABD bu ziyaretten büyük memnuniyet duyuyor. Çin’in de aynı şekilde memnun olduğuna eminim. Bu ziyaret, iki ülke için önemli sonuçlar doğuracak. Görüşme son derece verimli geçti” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trump-siye-kel-kartal-hediye-etti-iliskilerimiz-hic-bu-kadar-iyi-olmamisti-1109023034.html
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donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), apec zirvesi, asya-pasifik
donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), apec zirvesi, asya-pasifik

Trump: Kasım ayında Çin’deki APEC Zirvesi’ne katılacağım

19:40 25.09.2026
© REUTERS Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılmayı planladığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Washington ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından verimli geçtiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, kasım ayında Çin’de düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılmayı planladığını söyledi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sırasında, “Çin’i ziyaret edeceğiz ve birçok konuyu ele alacağız” dedi.
Şi’nin Washington ziyaretini “verimli” olarak nitelendiren Trump, tarafların ikili ilişkilerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.
Trump, “İleriye doğru çok büyük adımlar attık. Bu, her iki ülke açısından da son derece olumlu. ABD bu ziyaretten büyük memnuniyet duyuyor. Çin’in de aynı şekilde memnun olduğuna eminim. Bu ziyaret, iki ülke için önemli sonuçlar doğuracak. Görüşme son derece verimli geçti” diye konuştu.
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