https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trump-kasim-ayinda-cindeki-apec-zirvesine-katilacagim-1109051043.html

Trump: Kasım ayında Çin’deki APEC Zirvesi’ne katılacağım

Trump: Kasım ayında Çin’deki APEC Zirvesi’ne katılacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Çin’de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’ne katılmayı planladığını belirterek, Çin Devlet... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T19:40+0300

2026-09-25T19:40+0300

2026-09-25T19:40+0300

dünya

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

abd

çin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

apec zirvesi

asya-pasifik

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, kasım ayında Çin’de düzenlenecek APEC Zirvesi’ne katılmayı planladığını söyledi.Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi sırasında, “Çin’i ziyaret edeceğiz ve birçok konuyu ele alacağız” dedi.Şi’nin Washington ziyaretini “verimli” olarak nitelendiren Trump, tarafların ikili ilişkilerde önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.Trump, “İleriye doğru çok büyük adımlar attık. Bu, her iki ülke açısından da son derece olumlu. ABD bu ziyaretten büyük memnuniyet duyuyor. Çin’in de aynı şekilde memnun olduğuna eminim. Bu ziyaret, iki ülke için önemli sonuçlar doğuracak. Görüşme son derece verimli geçti” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/trump-siye-kel-kartal-hediye-etti-iliskilerimiz-hic-bu-kadar-iyi-olmamisti-1109023034.html

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donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, abd, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), apec zirvesi, asya-pasifik