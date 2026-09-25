https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/otelde-1-milyon-dolarlik-vurgun-genel-mudur-de-isin-icinde-cikti--1109031631.html
Otelde 1 milyon dolarlık vurgun: Genel müdür de işin içinde çıktı
Otelde 1 milyon dolarlık vurgun: Genel müdür de işin içinde çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir otelde, aralarında genel müdüründe dahil olduğu çalışanların çeşitli yöntemlerle oteli 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edildi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T11:18+0300
2026-09-25T11:18+0300
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İstanbul Fatih'te bir otel sahibinin çalışanları tarafından yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığını belirterek polise başvurdu. Yapılan incelemelerde otelin 3 resepsiyonistinin nakit aldıkları ödemeyi sisteme işlemedikleri, genel müdür ile muhasebe müdürünün de "gider" adı altında peşin ödenip iptal edilen rezervasyonların ücretini aldıkları ortaya çıktı. O anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında otel genel müdürünün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Otel sahibi polise başvurunca düzenek ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Fatih'teki bir otelde meydana gelen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetle ilgili çalışma başlatıldı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otelin resepsiyonistlerinin nakit aldıkları ödemeyi sisteme işlemeden kendi ceplerine attığını, genel müdür ile muhasebe müdürünün de "gider" adı altında ödemesi peşin alınıp iptal edilen rezervasyonların ücretlerini aldıkları ve bazı yöntemlerle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.1 yılda 1 milyon dolar zararOtel sahibinin, genel müdür S.Y. (45) ve muhasebe müdürü S.M.K'nin (47) de aralarında yer aldığı 8 çalışanı tarafından son bir yılda koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.Ayrıca otelin genel müdürünün ve muhasebe müdürünün elde ettikleri haksız kazanç ile başka bir otelin işletmesini de aldıkları anlaşıldı. Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda, genel müdür ve muhasebe müdürünün yanı sıra otel resepsiyonistleri E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52) ile çalışanlar M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Otelde 1 milyon dolarlık vurgun: Genel müdür de işin içinde çıktı
İstanbul'da bir otelde, aralarında genel müdüründe dahil olduğu çalışanların çeşitli yöntemlerle oteli 1 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edildi. Soruşturmada beş kişi tutuklandı.
İstanbul Fatih'te bir otel sahibinin çalışanları tarafından yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığını belirterek polise başvurdu. Yapılan incelemelerde otelin 3 resepsiyonistinin nakit aldıkları ödemeyi sisteme işlemedikleri, genel müdür ile muhasebe müdürünün de "gider" adı altında peşin ödenip iptal edilen rezervasyonların ücretini aldıkları ortaya çıktı. O anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında otel genel müdürünün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Otel sahibi polise başvurunca düzenek ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Fatih'teki bir otelde meydana gelen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetle ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otelin resepsiyonistlerinin nakit aldıkları ödemeyi sisteme işlemeden kendi ceplerine attığını, genel müdür ile muhasebe müdürünün de "gider" adı altında ödemesi peşin alınıp iptal edilen rezervasyonların ücretlerini aldıkları ve bazı yöntemlerle haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.
1 yılda 1 milyon dolar zarar
Otel sahibinin, genel müdür S.Y. (45) ve muhasebe müdürü S.M.K'nin (47) de aralarında yer aldığı 8 çalışanı tarafından son bir yılda koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.
Ayrıca otelin genel müdürünün ve muhasebe müdürünün elde ettikleri haksız kazanç ile başka bir otelin işletmesini de aldıkları anlaşıldı. Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda, genel müdür ve muhasebe müdürünün yanı sıra otel resepsiyonistleri E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52) ile çalışanlar M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.