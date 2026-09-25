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TOKİ'nin arsasıyla 90 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Onlarca kişi yakalandı
TOKİ'nin arsasıyla 90 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Onlarca kişi yakalandı
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TOKİ'ye ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek onlarca kişiyi dolandıran çete çökertildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T14:45+0300
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nitelikli dolandırıcılık
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Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen çete çökertildi. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Sahte tapu belgesi oluşturdukları ortaya çıktıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bir yapı kooperatifi üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi.Soruşturma dosyasına göre, şüpheli G.K'nin kurucusu olduğu kooperatif aracılığıyla TOKİ mülkiyetindeki bir arsa, kooperatife ait gibi tanıtıldı. Zanlıların, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görsellerini iletişim uygulamaları üzerinden gönderdikleri ve bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri saptandı.Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 25 Eylül'de Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda8 kişi yakalandı, bir kişi aranıyor.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

TOKİ'nin arsasıyla 90 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Onlarca kişi yakalandı

14:45 25.09.2026
dolandırıcılık
dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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TOKİ'ye ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek onlarca kişiyi dolandıran çete çökertildi.
Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen çete çökertildi. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Sahte tapu belgesi oluşturdukları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bir yapı kooperatifi üzerinden haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre, şüpheli G.K'nin kurucusu olduğu kooperatif aracılığıyla TOKİ mülkiyetindeki bir arsa, kooperatife ait gibi tanıtıldı. Zanlıların, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla sahte tapu kayıtlarının görsellerini iletişim uygulamaları üzerinden gönderdikleri ve bu yöntemle 17 kişiden yaklaşık 90 milyon lira temin ettikleri saptandı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 25 Eylül'de Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Antalya'da 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda8 kişi yakalandı, bir kişi aranıyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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