https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/tff-acikladi-dusan-vlahovicin-cezasi-belli-oldu-1108672457.html
TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbideki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T19:23+0300
2026-09-10T19:23+0300
2026-09-10T19:26+0300
spor
dusan vlahovic
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
beşiktaş
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108672755_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_b7de81613a774533504d5e0680633629.jpg
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşmada, Dusan Vlahovic Milan Skriniar'la yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.1 maç men cezası alan Vlahovic, bu cezası nedeniyle yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0a/1108672755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9fe9214df7e545a55fe4f0d7256836b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza
dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza
TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
19:23 10.09.2026 (güncellendi: 19:26 10.09.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbideki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşmada, Dusan Vlahovic Milan Skriniar'la yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
1 maç men cezası alan Vlahovic, bu cezası nedeniyle yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.