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TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbideki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T19:23+0300
2026-09-10T19:26+0300
spor
dusan vlahovic
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
beşiktaş
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşmada, Dusan Vlahovic Milan Skriniar'la yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.1 maç men cezası alan Vlahovic, bu cezası nedeniyle yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/pfdk-sevkleri-aciklandi-vlahovic-kerem-akturkoglu-ve-yoneticiler-listede-1108605231.html
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dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza
dusan vlahovic, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, beşiktaş, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza

TFF açıkladı: Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu

19:23 10.09.2026 (güncellendi: 19:26 10.09.2026)
© AADusan Vlahovic
Dusan Vlahovic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbideki hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Dusan Vlahovic'e 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandığı karşılaşmada, Dusan Vlahovic Milan Skriniar'la yaşadığı olay nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti.
1 maç men cezası alan Vlahovic, bu cezası nedeniyle yarın oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
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