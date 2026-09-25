Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tdt-disisleri-bakanlari-konseyi-new-yorkta-toplandi-1109048628.html
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Ankara’da... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:00+0300
2026-09-25T18:00+0300
türki̇ye
hakan fidan
new york
türk devletleri teşkilatı
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109048466_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_74c40232494c62dca91abf43a00a5ac1.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, 29-30 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/new-yorkta-kritik-dortlu-zirve-turkiye-misir-pakistan-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-toplandi-1108922273.html
türki̇ye
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109048466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba488b014f82e05b37facd382cc1e56d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, new york, türk devletleri teşkilatı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye
hakan fidan, new york, türk devletleri teşkilatı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı

18:00 25.09.2026
© AA / Mustafa HatipoğluDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Mustafa Hatipoğlu
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Ankara’da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi’nin hazırlıkları görüşüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, 29-30 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
DÜNYA
New York’ta kritik dörtlü zirve: Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplandı
22 Eylül, 06:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала