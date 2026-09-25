https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tdt-disisleri-bakanlari-konseyi-new-yorkta-toplandi-1109048628.html
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Ankara’da... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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hakan fidan
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türk devletleri teşkilatı
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, 29-30 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/new-yorkta-kritik-dortlu-zirve-turkiye-misir-pakistan-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-toplandi-1108922273.html
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hakan fidan, new york, türk devletleri teşkilatı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye
hakan fidan, new york, türk devletleri teşkilatı, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi New York'ta toplandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Ankara’da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi’nin hazırlıkları görüşüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıda, 29-30 Ekim'de Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.