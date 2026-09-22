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New York’ta kritik dörtlü zirve: Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplandı
New York’ta kritik dörtlü zirve: Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı. Dört ülkenin son... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temaslar New York’ta devam etti.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı.Dört ülke arasındaki mekanizma, son aylarda bölgesel meselelerin ele alındığı önemli diplomatik platformlardan biri haline geldi. Fidan, temmuz ayında yaptığı açıklamada Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi başlıkları üzerinde birlikte çalıştığını belirtmişti.Fidan'dan ikinci kritik toplantıFidan'ın New York’taki diplomasi trafiği dörtlü toplantıyla sınırlı kalmadı.Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına da katıldığını bildirdi.Toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları yer aldı.Bölgesel dörtlü son aylarda öne çıktıTürkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki dörtlü format son aylarda art arda gerçekleştirilen görüşmelerle dikkat çekiyor.Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre dörtlü mekanizmanın dördüncü toplantısı 20-21 Haziran 2026'da Mısır'da gerçekleştirilmişti.Fidan, ağustos ayında yaptığı açıklamada da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan formatından “Bölgesel Dörtlü” olarak söz etmiş ve grubun bölgesel gelişmeleri ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtmişti.Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki güvenlik işbirliği ise ağustos ayında ayrı bir boyut kazanmıştı. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti.
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hakan fidan, pakistan, mısır, dışişleri bakanlığı, türkiye, abd
hakan fidan, pakistan, mısır, dışişleri bakanlığı, türkiye, abd
New York’ta kritik dörtlü zirve: Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı. Dört ülkenin son aylarda yoğunlaştırdığı diplomatik temasların yeni halkası olan toplantının ardından Fidan, daha geniş katılımlı bir eşgüdüm görüşmesinde de yer aldı.
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temaslar New York’ta devam etti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı’na katıldı.
Dört ülke arasındaki mekanizma, son aylarda bölgesel meselelerin ele alındığı önemli diplomatik platformlardan biri haline geldi. Fidan, temmuz ayında yaptığı açıklamada Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi başlıkları üzerinde birlikte çalıştığını belirtmişti.
Fidan'dan ikinci kritik toplantı
Fidan'ın New York’taki diplomasi trafiği dörtlü toplantıyla sınırlı kalmadı.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına da katıldığını bildirdi.
Toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları yer aldı.
Bölgesel dörtlü son aylarda öne çıktı
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki dörtlü format son aylarda art arda gerçekleştirilen görüşmelerle dikkat çekiyor.
Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre dörtlü mekanizmanın dördüncü toplantısı 20-21 Haziran 2026'da Mısır'da gerçekleştirilmişti.
Fidan, ağustos ayında yaptığı açıklamada da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan formatından “Bölgesel Dörtlü” olarak söz etmiş ve grubun bölgesel gelişmeleri ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtmişti.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki güvenlik işbirliği ise ağustos ayında ayrı bir boyut kazanmıştı. Üç ülke arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti.