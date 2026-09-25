https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tbmm-baskani-numan-kurtulmustan-erken-secim-aciklamasi-1109032795.html
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T11:45+0300
2026-09-25T11:45+0300
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seçim
numan kurtulmuş
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:"Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir. Yabancı üçüncü bir göz yoktur. Üçüncü göz milletin kendisidir.Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur.Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak.Soru önergelerinin 627'si cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizi sorularının vaktinde cevaplanmasını öneriyoruz.TBMM, Filistin ve Gazze meselesini tespit etmek ve ilan etmek açısından en etkili parlamentosudur.Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-kiralik-sosyal-konut-icin-son-gun-ilk-12-ay-kira-artisi-yok-1109030752.html
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seçim, numan kurtulmuş, tbmm
seçim, numan kurtulmuş, tbmm
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
11:45 25.09.2026 (güncellendi: 11:50 25.09.2026)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"Terörsüz Türkiye yolunun inşa edilmesidir. Terörden tamamen kurtulmuş bir Türkiye'yi göreceğiz. Terörsüz Türkiye temenni değildir yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Terörsüz Türkiye sahaya yansıyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler bunun kanıtıdır.
Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.
Meclis'e 3 tane sorumluluk düşüyor. Konunun takibini en ciddi şekilde gerçekleştirmek, Hukuk ölçüsü içerisinde bu sürecin izlenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin yapılması gerçekleşmesidir. Yabancı üçüncü bir göz yoktur. Üçüncü göz milletin kendisidir.
Büyük bir titizlikle çalışıldı. Bu yasa büyük bir destekle gerçekleştirildi. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin ilan edilmesi ile birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Birinci sigorta budur.
Millet adına bu süreçleri takip edecek TBMM bünyesinde oluşturulacak İzleme Komisyonu. Sürecin garantisi olacak.
Soru önergelerinin 627'si cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizi sorularının vaktinde cevaplanmasını öneriyoruz.
TBMM, Filistin ve Gazze meselesini tespit etmek ve ilan etmek açısından en etkili parlamentosudur.
Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. TBMM şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor eğer erkene alınmak istenirse irade TBMM'nindir."