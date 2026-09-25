https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/istanbulda-kiralik-sosyal-konut-icin-son-gun-ilk-12-ay-kira-artisi-yok-1109030752.html

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün: İlk 12 ay kira artışı yok

İstanbul’da kiralık sosyal konut için son gün: İlk 12 ay kira artışı yok

Sputnik Türkiye

İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün sona eriyor. İlk etapta 4 bölgede 1071 konut kiraya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T11:12+0300

2026-09-25T11:12+0300

2026-09-25T11:12+0300

ekonomi̇

sosyal konut

i̇stanbul

toki̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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İstanbul’da kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecinde son güne girildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projeye başvurular bugün (25 Eylül) sona eriyor.Aylık kirası 10 bin liradan başlayan konutlar için başvurular, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar süreci yine e-Devlet üzerinden takip edebilecek.İlk etapta 1071 konut kiralanacakProjenin ilk etabında İstanbul’da 4 bölgede toplam 1071 konut kiraya verilecek.Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291; Arnavutköy’de ise 90 konut kiralanacak.İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek. İstanbul dışında ikamet edenler ise projeye başvuramayacak.İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ekim ayında yapılacak.Yeni evli genç çiftlere 1+1 ve 2+1 konutKiralık sosyal konut projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.Kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak ile en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekiyor.Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların başvuruları da kabul edilmeyecek.Ayrıca Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar projeye başvuramayacak.Başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet'teki TOKİ hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden takip edebilecek.Kiralar ilk 12 ay artırılmayacakKonutların kira bedelleri, teslim için idare tarafından bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20’sinde başlayacak.Tahsis süresi 3 yıl olacakKonutların tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve bu süre uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

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sosyal konut, i̇stanbul, toki̇, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı