https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/spkdan-tasfiye-edilen-fonlardaki-yatirimci-sayisini-acikladi-1108956567.html

SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı

SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

SPK, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T09:38+0300

2026-09-23T09:38+0300

2026-09-23T10:41+0300

türki̇ye

sermaye piyasası kurulu (spk)

türkiye

merkezi kayıt kuruluşu

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.SPK tarafından tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yapıldı.Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül'deki kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği, MKK kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fon-sorusturmasi-5-isim-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1108951165.html

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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, merkezi kayıt kuruluşu