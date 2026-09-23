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SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı
SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
SPK, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T09:38+0300
2026-09-23T10:41+0300
türki̇ye
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.SPK tarafından tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yapıldı.Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül'deki kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği, MKK kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fon-sorusturmasi-5-isim-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1108951165.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, merkezi kayıt kuruluşu
sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye, merkezi kayıt kuruluşu

SPK tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı

09:38 23.09.2026 (güncellendi: 10:41 23.09.2026)
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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SPK, tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırımcılara sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları yönünde uyarı yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.
SPK tarafından tasfiye konusu fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yapıldı.
Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kurul Karar Organı'nın 17 Eylül'deki kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği, MKK kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz. Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."
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