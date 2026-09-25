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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-iran-ucamazsa-bolgedeki-diger-ulkeler-de-ucamaz-1109041156.html
Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz
Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Mükber, İran’a gelen uçuş yasaklarıyla ilgili mesaj verdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T14:37+0300
2026-09-25T14:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
uçuş
ortadoğu
haberler
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ABD’nin yaptırım kararının ardından bölgedeki ülkeler İran uçuşlarını durdurmaya başlamıştı.Irak’ın Necef Uluslararası Havalalanı bugün öğle saatlerinde İran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a uçuşların durdurulduğunu söylemişti.İran merkezli Nur haber ajansı İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanlarından Muhammed Mükber’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.Ajans, Mükber’in “İran uçuşları olmazsa, bölgedeki kimse de diğer ülkelere uçamaz” sözlerini aktardı.Ne olmuştu? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abd-hazine-bakani-bessent-yaptirimli-iran-havayollari-ile-is-yapmak-abd-yaptirimlarina-maruz-kalma-1105321982.html
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i̇ran, abd, uçuş, ortadoğu, haberler
i̇ran, abd, uçuş, ortadoğu, haberler

Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz

14:37 25.09.2026 (güncellendi: 14:40 25.09.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiTahran'daki Mihrabad havaalanına yaklaşan bir uçak (Arşiv)
Tahran'daki Mihrabad havaalanına yaklaşan bir uçak (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Ayrıntılar geliyor
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Mükber, İran’a gelen uçuş yasaklarıyla ilgili mesaj verdi.
ABD’nin yaptırım kararının ardından bölgedeki ülkeler İran uçuşlarını durdurmaya başlamıştı.
Irak’ın Necef Uluslararası Havalalanı bugün öğle saatlerinde İran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a uçuşların durdurulduğunu söylemişti.
İran merkezli Nur haber ajansı İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanlarından Muhammed Mükber’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Ajans, Mükber’in “İran uçuşları olmazsa, bölgedeki kimse de diğer ülkelere uçamaz” sözlerini aktardı.

Ne olmuştu?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.
Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.
Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
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ABD Hazine Bakanı Bessent: Yaptırımlı İran havayolları ile iş yapmak, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşır
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