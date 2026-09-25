https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-iran-ucamazsa-bolgedeki-diger-ulkeler-de-ucamaz-1109041156.html

Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz

Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Mükber, İran’a gelen uçuş yasaklarıyla ilgili mesaj verdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T14:37+0300

2026-09-25T14:37+0300

2026-09-25T14:40+0300

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ABD’nin yaptırım kararının ardından bölgedeki ülkeler İran uçuşlarını durdurmaya başlamıştı.Irak’ın Necef Uluslararası Havalalanı bugün öğle saatlerinde İran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a uçuşların durdurulduğunu söylemişti.İran merkezli Nur haber ajansı İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanlarından Muhammed Mükber’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.Ajans, Mükber’in “İran uçuşları olmazsa, bölgedeki kimse de diğer ülkelere uçamaz” sözlerini aktardı.Ne olmuştu? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abd-hazine-bakani-bessent-yaptirimli-iran-havayollari-ile-is-yapmak-abd-yaptirimlarina-maruz-kalma-1105321982.html

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