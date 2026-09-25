https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/son-dakika-haberleri-hamaneyin-danismani-iran-ucamazsa-bolgedeki-diger-ulkeler-de-ucamaz-1109041156.html
Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz
Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Mükber, İran’a gelen uçuş yasaklarıyla ilgili mesaj verdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T14:37+0300
2026-09-25T14:37+0300
2026-09-25T14:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD’nin yaptırım kararının ardından bölgedeki ülkeler İran uçuşlarını durdurmaya başlamıştı.Irak’ın Necef Uluslararası Havalalanı bugün öğle saatlerinde İran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a uçuşların durdurulduğunu söylemişti.İran merkezli Nur haber ajansı İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanlarından Muhammed Mükber’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.Ajans, Mükber’in “İran uçuşları olmazsa, bölgedeki kimse de diğer ülkelere uçamaz” sözlerini aktardı.Ne olmuştu? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/abd-hazine-bakani-bessent-yaptirimli-iran-havayollari-ile-is-yapmak-abd-yaptirimlarina-maruz-kalma-1105321982.html
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i̇ran, abd, uçuş, ortadoğu, haberler
i̇ran, abd, uçuş, ortadoğu, haberler
Hamaney’in danışmanı: İran uçamazsa, bölgedeki diğer ülkeler de uçamaz
14:37 25.09.2026 (güncellendi: 14:40 25.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Mükber, İran’a gelen uçuş yasaklarıyla ilgili mesaj verdi.
ABD’nin yaptırım kararının ardından bölgedeki ülkeler İran uçuşlarını durdurmaya başlamıştı.
Irak’ın Necef Uluslararası Havalalanı bugün öğle saatlerinde İran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’a uçuşların durdurulduğunu söylemişti.
İran merkezli Nur haber ajansı İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanlarından Muhammed Mükber’in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Ajans, Mükber’in “İran uçuşları olmazsa, bölgedeki kimse de diğer ülkelere uçamaz” sözlerini aktardı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıklamada İran'ın tüm ticari havayollarının 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını söyledi.
Bessent, ABD merkezli CNBC'ye yaptığı açıklamada, Washington'ın Tahran'ın sivil havacılık ağını hedef alan geniş kapsamlı ikincil yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Bessent, "23 Eylül'de tüm İran havayolları dünya genelinde kapatılacak" ifadelerini kullandı.
Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.