https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/pezeskiyan-abd-ile-uluslararasi-hukuka-dayali-anlasma-istiyoruz-1109022333.html

Pezeşkiyan: ABD ile uluslararası hukuka dayalı anlaşma istiyoruz

Pezeşkiyan: ABD ile uluslararası hukuka dayalı anlaşma istiyoruz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın uluslararası hukuk temelinde bir anlaşmaya varmaya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T02:49+0300

2026-09-25T02:49+0300

2026-09-25T02:49+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

mesud pezeşkiyan

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108978952_0:121:2280:1404_1920x0_80_0_0_bf1a498b992bcbf1097ca471e0eca350.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile yürütülen müzakerelerde uluslararası hukuku temel alan bir anlaşma arayışında olduklarını ifade etti:Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile daha önce varılan çerçeve anlaşmasına uymaya hazır olduğunu da dile getirdi:İPezeşkiyan, röportajda İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum konusunda da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kolombiya-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1109022213.html

abd

i̇ran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), mesud pezeşkiyan, tahran