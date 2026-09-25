https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/pezeskiyan-abd-ile-uluslararasi-hukuka-dayali-anlasma-istiyoruz-1109022333.html
Pezeşkiyan: ABD ile uluslararası hukuka dayalı anlaşma istiyoruz
Pezeşkiyan: ABD ile uluslararası hukuka dayalı anlaşma istiyoruz
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın uluslararası hukuk temelinde bir anlaşmaya varmaya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T02:49+0300
2026-09-25T02:49+0300
2026-09-25T02:49+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
mesud pezeşkiyan
tahran
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile yürütülen müzakerelerde uluslararası hukuku temel alan bir anlaşma arayışında olduklarını ifade etti:Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile daha önce varılan çerçeve anlaşmasına uymaya hazır olduğunu da dile getirdi:İPezeşkiyan, röportajda İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum konusunda da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kolombiya-iran-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1109022213.html
abd
i̇ran
tahran
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abd, i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), mesud pezeşkiyan, tahran
abd, i̇ran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), mesud pezeşkiyan, tahran
Pezeşkiyan: ABD ile uluslararası hukuka dayalı anlaşma istiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran'ın uluslararası hukuk temelinde bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile yürütülen müzakerelerde uluslararası hukuku temel alan bir anlaşma arayışında olduklarını ifade etti:
Tartışılan ve müzakere edilen konular uluslararası hukuk çerçevesindedir ve uluslararası hukuk uyarınca haklı olarak bize ait olanlardır. Biz asla daha fazlasını istemedik. Bunun sonucunda, bu temele dayanarak, karşı taraf da kabul ederse bir anlaşmaya varmayı hedefliyoruz.
Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile daha önce varılan çerçeve anlaşmasına uymaya hazır olduğunu da dile getirdi:
Başkanınızla bir anlaşmaya vardık ve bu anlaşma imzalandı. Bu anlaşma imzalandı ve buna dayanarak ilerlemeye istekliyiz ve hâlâ da istiyoruz; çerçeve üzerinde de mutabakata varıldı
İPezeşkiyan, röportajda İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum konusunda da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi:
Uluslararası hukuk çerçevesinde, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na dayanarak, uymamız gereken her şeye uyacağız