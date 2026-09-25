https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligidan-haftalik-bilanco-14-yerlesim-yeri-kontrol-altina-alindi-1109043202.html

Rusya Savunma Bakanlığı’dan haftalık bilanço: 14 yerleşim yeri kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’dan haftalık bilanço: 14 yerleşim yeri kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta yürütülen özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti yayımladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:05+0300

2026-09-25T12:05+0300

2026-09-25T15:08+0300

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ukrayna

donbass

özel askeri harekat

rusya savunma bakanlığı

rusya karadeniz filosu

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19-25 Eylül haftasında 2 kitlesel ve 7 grup saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda Ukrayna askeri sanayisine hizmet veren fabrikalar, metalürji ve enerji tesisleri, lojistik ve haberleşme merkezleri, askeri havaalanları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı.Ayrıca Ukrayna limanlarında askeri mühimmat ile akaryakıt sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin kullanılamaz hale getirildiği, Batı menşeli silah ve yakıt taşıyan 15 kargo gemisi ve 3 tankerin de aralarında bulunduğu toplam 18 deniz taşıtının vurulduğu ifade edildi.Hafta boyunca yürütülen kararlı harekatlar neticesinde 14 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi. Birliklerin mücadelesi sonucu Ukrayna tarafının 8 bin 910’dan fazla personel ve 108 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine ilişkin paylaşılan verilerde ise şu unsurların düşürüldüğü açıklandı:Rusya Karadeniz Filosu unsurlarının da Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.Askeri harekatın genel bilançosuRusya Savunma Bakanlığı, askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam teçhizat sayılarını şu şekilde sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ab-enerji-komiseri-avrupa-2022den-bu-yana-en-zorlu-kisla-karsi-karsiya-1109032647.html

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rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu