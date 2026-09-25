https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligidan-haftalik-bilanco-14-yerlesim-yeri-kontrol-altina-alindi-1109043202.html
Rusya Savunma Bakanlığı’dan haftalık bilanço: 14 yerleşim yeri kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı’dan haftalık bilanço: 14 yerleşim yeri kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta yürütülen özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti yayımladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T12:05+0300
2026-09-25T12:05+0300
2026-09-25T15:08+0300
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ukrayna
donbass
özel askeri harekat
rusya savunma bakanlığı
rusya karadeniz filosu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19-25 Eylül haftasında 2 kitlesel ve 7 grup saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda Ukrayna askeri sanayisine hizmet veren fabrikalar, metalürji ve enerji tesisleri, lojistik ve haberleşme merkezleri, askeri havaalanları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı.Ayrıca Ukrayna limanlarında askeri mühimmat ile akaryakıt sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin kullanılamaz hale getirildiği, Batı menşeli silah ve yakıt taşıyan 15 kargo gemisi ve 3 tankerin de aralarında bulunduğu toplam 18 deniz taşıtının vurulduğu ifade edildi.Hafta boyunca yürütülen kararlı harekatlar neticesinde 14 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi. Birliklerin mücadelesi sonucu Ukrayna tarafının 8 bin 910’dan fazla personel ve 108 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine ilişkin paylaşılan verilerde ise şu unsurların düşürüldüğü açıklandı:Rusya Karadeniz Filosu unsurlarının da Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.Askeri harekatın genel bilançosuRusya Savunma Bakanlığı, askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam teçhizat sayılarını şu şekilde sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/ab-enerji-komiseri-avrupa-2022den-bu-yana-en-zorlu-kisla-karsi-karsiya-1109032647.html
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rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu
rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, rusya karadeniz filosu
Rusya Savunma Bakanlığı’dan haftalık bilanço: 14 yerleşim yeri kontrol altına alındı
12:05 25.09.2026 (güncellendi: 15:08 25.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta yürütülen özel askeri harekata ilişkin haftalık özeti yayımladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait stratejik ve askeri altyapı tesislerine yönelik hassas vuruşlar gerçekleştirdiği ve saha kontrolünü genişlettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 19-25 Eylül haftasında 2 kitlesel ve 7 grup saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda Ukrayna askeri sanayisine hizmet veren fabrikalar, metalürji ve enerji tesisleri, lojistik ve haberleşme merkezleri, askeri havaalanları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile mühimmat depolarının hedef alındığı aktarıldı.
Ayrıca Ukrayna limanlarında askeri mühimmat ile akaryakıt sevkiyatı ve depolanmasında kullanılan altyapı tesislerinin kullanılamaz hale getirildiği, Batı menşeli silah ve yakıt taşıyan 15 kargo gemisi ve 3 tankerin de aralarında bulunduğu toplam 18 deniz taşıtının vurulduğu ifade edildi.
Hafta boyunca yürütülen kararlı harekatlar neticesinde 14 yerleşim yerinin kontrol altına alındığı bildirildi. Birliklerin mücadelesi sonucu Ukrayna tarafının 8 bin 910’dan fazla personel ve 108 zırhlı araç kaybettiği kaydedildi.
Hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine ilişkin paylaşılan verilerde ise şu unsurların düşürüldüğü açıklandı:
12 ABD yapımı HIMARS ÇNRA roketi,
8 uzun menzilli Flamingo seyir füzesi,
Rusya Karadeniz Filosu unsurlarının da Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna'ya ait 4 insansız deniz aracını imha ettiği bildirildi.
Askeri harekatın genel bilançosu
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen toplam teçhizat sayılarını şu şekilde sıraladı:
Hava unsurları:
674 uçak, 284 helikopter, 245 bin 120 insansız hava aracı (İHA).
Savunma sistemleri:
672 hava savunma füze sistemi.
Kara araçları ve topçu:
31 bin 22 tank ve zırhlı araç, 1.780 ÇNRA aracı, 36 bin 555 sahra topu ve havan, 72 bin 803 özel askeri otomobil.