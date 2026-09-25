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AB Enerji Komiseri: Avrupa, 2022'den bu yana en zorlu kışla karşı karşıya
AB Enerji Komiseri: Avrupa, 2022'den bu yana en zorlu kışla karşı karşıya
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Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Jørgensen, motorin fiyatlarında yaşanan rekor artışlar nedeniyle Avrupalı tüketicilerin 2022'deki enerji krizinden bu yana... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Batı basınına yaptığı açıklamada, Avrupa enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.AB genelinde motorin fiyatlarının son haftalarda rekor seviyelere ulaştığını ve artış oranının yüzde 40'ı bulduğunu belirten Jørgensen, "Bu kış Avrupa için çok ama çok zor geçebilir. 2022'den bu yana karşılaştığımız en kötü dönemle yüzleşebiliriz" ifadelerini kullandı.Süreçte ABD'nin enerji politikalarının kritik rol oynayacağına dikkati çeken Jørgensen, ABD Başkanı Donald Trump'a Avrupa'ya yönelik motorin ihracatına kısıtlama getirmeme çağrısında bulundu.Gelecek hafta Dublin'de düzenlenecek AB Enerji Bakanları Toplantısı öncesinde bu konuyu gündeme getireceğini ifade eden Jørgensen, ABD'nin Avrupa'ya enerji tedarikini mevcut seviyelerde sürdürmesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu vurguladı.Yüksek fiyatların tüketici üzerindeki olumsuz etkilerine değinen AB Komiseri, piyasalarda en olası senaryonun son derece yüksek fiyat seviyelerinin korunması yönünde olduğunu kaydederek, "Yakıtı satın alma gücü olmayan insanlar için ürünün piyasada bulunup bulunmaması bir anlam ifade etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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avrupa, avrupa birliği, enerji, fiyat, doğalgaz, petrol, benzin, dizel
avrupa, avrupa birliği, enerji, fiyat, doğalgaz, petrol, benzin, dizel

AB Enerji Komiseri: Avrupa, 2022'den bu yana en zorlu kışla karşı karşıya

11:31 25.09.2026 (güncellendi: 11:33 25.09.2026)
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Multimedya arşivine gidinТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Jørgensen, motorin fiyatlarında yaşanan rekor artışlar nedeniyle Avrupalı tüketicilerin 2022'deki enerji krizinden bu yana en ağır kış şartlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Batı basınına yaptığı açıklamada, Avrupa enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB genelinde motorin fiyatlarının son haftalarda rekor seviyelere ulaştığını ve artış oranının yüzde 40'ı bulduğunu belirten Jørgensen, "Bu kış Avrupa için çok ama çok zor geçebilir. 2022'den bu yana karşılaştığımız en kötü dönemle yüzleşebiliriz" ifadelerini kullandı.
Süreçte ABD'nin enerji politikalarının kritik rol oynayacağına dikkati çeken Jørgensen, ABD Başkanı Donald Trump'a Avrupa'ya yönelik motorin ihracatına kısıtlama getirmeme çağrısında bulundu.
Gelecek hafta Dublin'de düzenlenecek AB Enerji Bakanları Toplantısı öncesinde bu konuyu gündeme getireceğini ifade eden Jørgensen, ABD'nin Avrupa'ya enerji tedarikini mevcut seviyelerde sürdürmesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu vurguladı.
Yüksek fiyatların tüketici üzerindeki olumsuz etkilerine değinen AB Komiseri, piyasalarda en olası senaryonun son derece yüksek fiyat seviyelerinin korunması yönünde olduğunu kaydederek, "Yakıtı satın alma gücü olmayan insanlar için ürünün piyasada bulunup bulunmaması bir anlam ifade etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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