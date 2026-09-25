https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesisleri-ihalarla-vuruldu-1109025633.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri sanayi ve lojistik tesisleri İHA’larla vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri sanayi ve lojistik tesisleri İHA’larla vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna lojistik ve teçhizat sağlayan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ile deniz limanları ve unsurlarını... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T08:20+0300
2026-09-25T08:20+0300
2026-09-25T08:30+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin menfaatine çalışan askeri sanayi şletmelerine, lojistik merkezlerine ve askeri kargo taşıyan deniz gemilerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, hava saldırıları sonucu imha edilen ve hasar verilen hedeflere ilişkin şu ifadelere yer verildi:Ayrıca Odesa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri ve çift kullanımlı teçhizat taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharovadan-unesco-ve-unicefe-estonya-icin-inceleme-cagrisi-1109022083.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri sanayi ve lojistik tesisleri İHA’larla vuruldu
08:20 25.09.2026 (güncellendi: 08:30 25.09.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna lojistik ve teçhizat sağlayan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ile deniz limanları ve unsurlarını İHA’larla hedef aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin menfaatine çalışan askeri sanayi şletmelerine, lojistik merkezlerine ve askeri kargo taşıyan deniz gemilerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, hava saldırıları sonucu imha edilen ve hasar verilen hedeflere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Kiev Bölgesi:
Borispol yerleşim alanında bulunan ‘Fire Point’
şirketine ait İHA montaj ve depolama tesisi vuruldu. Tesis bünyesinde, ‘Flamingo’
uzun menzilli seyir füzelerinde güç ünitesi olarak kullanılan ‘Honeywell TFE731’
tipi motorların muhafaza edildiği kaydedildi.
Odesa Bölgesi:
Odesa kent merkezi ile Nerubayskoye yerleşim bölgesinde yer alan ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen askeri ve çift kullanımlı malzemelerin
depolanıp dağıtıldığı iki ayrı lojistik merkezi hedef alındı.
Reni Limanı:
Liman altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusunun ikmali için kullanılan askeri malzemelerin
bulunduğu üç depoda yıkım meydana geldi.
Ayrıca Odesa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri ve çift kullanımlı teçhizat taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.