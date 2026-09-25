https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesisleri-ihalarla-vuruldu-1109025633.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri sanayi ve lojistik tesisleri İHA’larla vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri sanayi ve lojistik tesisleri İHA’larla vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna lojistik ve teçhizat sağlayan askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ile deniz limanları ve unsurlarını... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T08:20+0300

2026-09-25T08:20+0300

2026-09-25T08:30+0300

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ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin menfaatine çalışan askeri sanayi şletmelerine, lojistik merkezlerine ve askeri kargo taşıyan deniz gemilerine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, hava saldırıları sonucu imha edilen ve hasar verilen hedeflere ilişkin şu ifadelere yer verildi:Ayrıca Odesa Limanı’na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için askeri ve çift kullanımlı teçhizat taşıdığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zaharovadan-unesco-ve-unicefe-estonya-icin-inceleme-cagrisi-1109022083.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)