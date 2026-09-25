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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-bir-veri-merkezi-vuruldu-1109048325.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki bir veri merkezi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki bir veri merkezi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna ordusu için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran bir veri merkezinin vurulduğunu bildirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:52+0300
2026-09-25T17:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’nın askeri sanayi ve lojistik altyapısına yönelik saldırılar düzelendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran “DATAGROUP” veri merkezinin vurulduğu belirtildi.Saldırılarda ayrıca Kiev bölgesindeki Trebuhov yerleşiminde bulunan bir lojistik merkezin hedef alındığı kaydedildi. Merkezin, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerince çift kullanımlı ürünlerin depolanması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rus-subay-dobropolyedeki-kiskacin-ardindan-kritik-lojistik-merkez-rusyanin-kontrolune-gecti-1109047252.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki bir veri merkezi vuruldu

17:52 25.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna ordusu için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran bir veri merkezinin vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’nın askeri sanayi ve lojistik altyapısına yönelik saldırılar düzelendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran “DATAGROUP” veri merkezinin vurulduğu belirtildi.
Saldırılarda ayrıca Kiev bölgesindeki Trebuhov yerleşiminde bulunan bir lojistik merkezin hedef alındığı kaydedildi. Merkezin, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerince çift kullanımlı ürünlerin depolanması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisini paylaştı.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus subay: Dobropolye'deki kıskacın ardından kritik lojistik merkez Rusya'nın kontrolüne geçti
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