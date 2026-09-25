https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-bir-veri-merkezi-vuruldu-1109048325.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki bir veri merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’deki bir veri merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna ordusu için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran bir veri merkezinin vurulduğunu bildirdi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T17:52+0300

2026-09-25T17:52+0300

2026-09-25T17:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’nın askeri sanayi ve lojistik altyapısına yönelik saldırılar düzelendiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için istihbarat verilerini işleyen ve aktaran “DATAGROUP” veri merkezinin vurulduğu belirtildi.Saldırılarda ayrıca Kiev bölgesindeki Trebuhov yerleşiminde bulunan bir lojistik merkezin hedef alındığı kaydedildi. Merkezin, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerince çift kullanımlı ürünlerin depolanması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.Bakanlık ayrıca, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rus-subay-dobropolyedeki-kiskacin-ardindan-kritik-lojistik-merkez-rusyanin-kontrolune-gecti-1109047252.html

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)