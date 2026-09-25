https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-aeb-ulkelerinin-finansal-kiralama-portfoyunun-yuzde-92sini-olusturdu-1109021951.html
Rusya, AEB ülkelerinin finansal kiralama portföyünün yüzde 92’sini oluşturdu
Rusya, AEB ülkelerinin finansal kiralama portföyünün yüzde 92’sini oluşturdu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın 152 milyar dolarlık hacimle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri arasındaki en büyük ve ürün çeşitliliği en yüksek finansal kiralama (leasing)... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T00:51+0300
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“Expert RA” derecelendirme kuruluşunun araştırmasına göre, AEB ülkeleri ile Özbekistan’ın toplam finansal kiralama portföyü 2025’te yüzde 17.5 artarak yaklaşık 166 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 92’sini, 152 milyar dolarlık portföyle Rusya oluşturdu.Finansal kiralama portföyünün gayrisafi yurt içi hasılaya oranı Rusya ve Belarus’ta yüzde 5’in üzerine çıktı. Rusya, kiralamaya konu varlıkların çeşitliliği bakımından da ilk sırada yer alırken, en yoğunlaşmış portföylerin Kırgızistan ve Özbekistan’da bulunduğu belirtildi.Rusya, Belarus ve Kazakistan’da motorlu taşıtların portföydeki payının yaklaşık yüzde 50 olduğu kaydedildi. Bu oran Kırgızistan’daki yeni işlemlerde yüzde 88’e ulaşırken, Özbekistan’da tarım makinelerinin payı yüzde 68 olarak hesaplandı.
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rusya, kırgızistan, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), kiralama, belarus
rusya, kırgızistan, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), kiralama, belarus
Rusya, AEB ülkelerinin finansal kiralama portföyünün yüzde 92’sini oluşturdu
Rusya’nın 152 milyar dolarlık hacimle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri arasındaki en büyük ve ürün çeşitliliği en yüksek finansal kiralama (leasing) pazarına sahip olduğu bildirildi.
“Expert RA” derecelendirme kuruluşunun araştırmasına göre, AEB ülkeleri ile Özbekistan’ın toplam finansal kiralama portföyü 2025’te yüzde 17.5 artarak yaklaşık 166 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 92’sini, 152 milyar dolarlık portföyle Rusya oluşturdu.
Finansal kiralama portföyünün gayrisafi yurt içi hasılaya oranı Rusya ve Belarus’ta yüzde 5’in üzerine çıktı. Rusya, kiralamaya konu varlıkların çeşitliliği bakımından da ilk sırada yer alırken, en yoğunlaşmış portföylerin Kırgızistan ve Özbekistan’da bulunduğu belirtildi.
Rusya, Belarus ve Kazakistan’da motorlu taşıtların portföydeki payının yaklaşık yüzde 50 olduğu kaydedildi. Bu oran Kırgızistan’daki yeni işlemlerde yüzde 88’e ulaşırken, Özbekistan’da tarım makinelerinin payı yüzde 68 olarak hesaplandı.