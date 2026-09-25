https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-2025te-dunya-silah-ihracatinda-2-siraya-yerlesti-1109048731.html
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Rusya, 2025'te 15 milyar dolarlık silah ihracatını gerçekleştirerek dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:31+0300
2026-09-25T18:31+0300
2026-09-25T18:31+0300
multi̇medya
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rusya
silah
i̇nfografi̇k
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Bu rakam, küresel silah ihracatının yüzde 12,5’inden fazlasına denk geliyor. Rusya, bu performansıyla küresel silah pazarındaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya’nın silah ihracat hacmi ve küresel pazardaki payına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
2026-09-25T18:31+0300
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PT0M35S
Sputnik Türkiye
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vi̇deo, rusya, silah, видео, i̇nfografi̇k
vi̇deo, rusya, silah, видео, i̇nfografi̇k
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Rusya, 2025'te 15 milyar dolarlık silah ihracatını gerçekleştirerek dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.
Bu rakam, küresel silah ihracatının yüzde 12,5’inden fazlasına denk geliyor. Rusya, bu performansıyla küresel silah pazarındaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Rusya’nın silah ihracat hacmi ve küresel pazardaki payına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.