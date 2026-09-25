https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-2025te-dunya-silah-ihracatinda-2-siraya-yerlesti-1109048731.html

Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti

Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti

Sputnik Türkiye

Rusya, 2025'te 15 milyar dolarlık silah ihracatını gerçekleştirerek dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

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Bu rakam, küresel silah ihracatının yüzde 12,5’inden fazlasına denk geliyor. Rusya, bu performansıyla küresel silah pazarındaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya’nın silah ihracat hacmi ve küresel pazardaki payına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti Sputnik Türkiye Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti 2026-09-25T18:31+0300 true PT0M35S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, rusya, silah, видео, i̇nfografi̇k