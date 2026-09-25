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Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Rusya, 2025'te 15 milyar dolarlık silah ihracatını gerçekleştirerek dünya genelinde ikinci sırada yer aldı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bu rakam, küresel silah ihracatının yüzde 12,5’inden fazlasına denk geliyor. Rusya, bu performansıyla küresel silah pazarındaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koydu. Rusya’nın silah ihracat hacmi ve küresel pazardaki payına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
Sputnik Türkiye
Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti
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vi̇deo, rusya, silah, видео, i̇nfografi̇k
vi̇deo, rusya, silah, видео, i̇nfografi̇k

Rusya, 2025’te dünya silah ihracatında 2. sıraya yerleşti

18:31 25.09.2026
© Sputnik
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Rusya, 2025'te 15 milyar dolarlık silah ihracatını gerçekleştirerek dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.
Bu rakam, küresel silah ihracatının yüzde 12,5’inden fazlasına denk geliyor. Rusya, bu performansıyla küresel silah pazarındaki etkin konumunu bir kez daha ortaya koydu.
Rusya’nın silah ihracat hacmi ve küresel pazardaki payına dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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