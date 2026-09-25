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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/peskov-turkiye-karadenizin-guvenligiyle-ilgili-oneriler-sundu-ancak-gorusme-yapilmadi-1109044540.html
Peskov: Türkiye, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili öneriler sundu ancak görüşme yapılmadı
Peskov: Türkiye, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili öneriler sundu ancak görüşme yapılmadı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Türk bandıralılar da dahil Karadeniz'deki gemileri hedef almasının ardından Türkiye'nin güvenliğin artırılmasına yönelik girişimleri hakkında... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunduğunu, ancak bu konuda henüz somut bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk tarafı, gerçekten de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin öneriler sundu. Ancak bu konuda herhangi bir somut müzakere yok" dedi.Moskova'da 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Rusya-Türkiye dışişleri bakanlıkları arası istişare toplantılarında, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler görüşülmüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alınmıştı. Bakanlık, söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/guney-kore-cumhurbaskanindan-zelenskiye-sert-elestiri-devlet-isleri-rejimin-cikarlari-icin-yapilmaz-1109043086.html
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türkiye, karadeniz, kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov
türkiye, karadeniz, kremlin, rusya, ukrayna, dmitriy peskov

Peskov: Türkiye, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili öneriler sundu ancak görüşme yapılmadı

15:31 25.09.2026 (güncellendi: 15:33 25.09.2026)
© Sputnik / Aleksandr ŞçerbakKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Aleksandr Şçerbak
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Ukrayna'nın Türk bandıralılar da dahil Karadeniz'deki gemileri hedef almasının ardından Türkiye'nin güvenliğin artırılmasına yönelik girişimleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunduğunu, ancak bu konuda henüz somut bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk tarafı, gerçekten de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin öneriler sundu. Ancak bu konuda herhangi bir somut müzakere yok" dedi.

Moskova'da 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Rusya-Türkiye dışişleri bakanlıkları arası istişare toplantılarında, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler görüşülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alınmıştı. Bakanlık, söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurgulamıştı.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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