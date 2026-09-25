Peskov: Türkiye, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili öneriler sundu ancak görüşme yapılmadı
15:31 25.09.2026 (güncellendi: 15:33 25.09.2026)
© Sputnik / Aleksandr ŞçerbakKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Aleksandr Şçerbak
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Ukrayna'nın Türk bandıralılar da dahil Karadeniz'deki gemileri hedef almasının ardından Türkiye'nin güvenliğin artırılmasına yönelik girişimleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunduğunu, ancak bu konuda henüz somut bir müzakere yürütülmediğini açıkladı.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk tarafı, gerçekten de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin öneriler sundu. Ancak bu konuda herhangi bir somut müzakere yok" dedi.
Moskova'da 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Rusya-Türkiye dışişleri bakanlıkları arası istişare toplantılarında, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler görüşülmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alınmıştı. Bakanlık, söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurgulamıştı.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk tarafı, gerçekten de Karadeniz'in güvenliğine ilişkin öneriler sundu. Ancak bu konuda herhangi bir somut müzakere yok" dedi.
Moskova'da 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenen Rusya-Türkiye dışişleri bakanlıkları arası istişare toplantılarında, Karadeniz’deki güvenlik durumu ve Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler görüşülmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Kiev rejiminin Karadeniz sularındaki faaliyetleri detaylı şekilde ele alınmıştı. Bakanlık, söz konusu eylemlerin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri açısından deniz taşımacılığı güvenliğini riske attığını vurgulamıştı.