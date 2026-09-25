https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rus-filosundan-iha-saldirilarina-karsi-tatbikat-1109041803.html

Rus filosundan İHA saldırılarına karşı tatbikat

Rus filosundan İHA saldırılarına karşı tatbikat

Sputnik Türkiye

Rusya Kuzey Filosu’na bağlı birlikler, Murmansk Bölgesi’ndeki askeri tesislere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmeye yönelik planlı bir... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T14:41+0300

2026-09-25T14:41+0300

2026-09-25T14:46+0300

savunma

rusya

rus donanması

rusya kuzey filosu

tatbikat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Kuzey Filosu Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, üslerin korunması ve savunulmasından sorumlu birliklerin katıldığı tatbikatın ana amacının, askeri altyapı tesislerini hedef alan düşman hava unsurlarının tespit edilmesi, engellenmesi ve imha edilmesine yönelik koordinasyonun geliştirilmesi olduğu bildirildi.Senaryo gereği askeri bir tesise düzenlenen hava saldırısına karşı Elektronik Harp (EH) birlikleri, sinyal karıştırma yöntemleriyle küçük boyutlu ve alçaktan uçan hedeflerin kontrol kanallarını bastırdı. Eş zamanlı olarak mobil ateş grupları ve hava gözetleme postaları da alçak irtifa hedeflerini tespit ederek mevcut tüm imha araçlarıyla etkisiz hale getirme manevralarını başarıyla tamamladı.

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rusya, rus donanması, rusya kuzey filosu, tatbikat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)