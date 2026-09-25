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Rus filosundan İHA saldırılarına karşı tatbikat
Rus filosundan İHA saldırılarına karşı tatbikat
Sputnik Türkiye
Rusya Kuzey Filosu’na bağlı birlikler, Murmansk Bölgesi’ndeki askeri tesislere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmeye yönelik planlı bir... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T14:41+0300
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savunma
rusya
rus donanması
rusya kuzey filosu
tatbikat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Kuzey Filosu Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, üslerin korunması ve savunulmasından sorumlu birliklerin katıldığı tatbikatın ana amacının, askeri altyapı tesislerini hedef alan düşman hava unsurlarının tespit edilmesi, engellenmesi ve imha edilmesine yönelik koordinasyonun geliştirilmesi olduğu bildirildi.Senaryo gereği askeri bir tesise düzenlenen hava saldırısına karşı Elektronik Harp (EH) birlikleri, sinyal karıştırma yöntemleriyle küçük boyutlu ve alçaktan uçan hedeflerin kontrol kanallarını bastırdı. Eş zamanlı olarak mobil ateş grupları ve hava gözetleme postaları da alçak irtifa hedeflerini tespit ederek mevcut tüm imha araçlarıyla etkisiz hale getirme manevralarını başarıyla tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-medyasi-isvicredeki-tarafsizlik-referandumu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlari-engelleyebilir-1109040502.html
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rusya, rus donanması, rusya kuzey filosu, tatbikat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rus donanması, rusya kuzey filosu, tatbikat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus filosundan İHA saldırılarına karşı tatbikat

14:41 25.09.2026 (güncellendi: 14:46 25.09.2026)
© Sputnik / Павел Львов / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni
Rusya Donanması'na bağlı Kuzey Filosu, Tsirkon tipi hipersonik füzelerle donatılan Admiral Gorşkov fırkateyni - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Павел Львов
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Rusya Kuzey Filosu’na bağlı birlikler, Murmansk Bölgesi’ndeki askeri tesislere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmeye yönelik planlı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya Kuzey Filosu Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, üslerin korunması ve savunulmasından sorumlu birliklerin katıldığı tatbikatın ana amacının, askeri altyapı tesislerini hedef alan düşman hava unsurlarının tespit edilmesi, engellenmesi ve imha edilmesine yönelik koordinasyonun geliştirilmesi olduğu bildirildi.
Senaryo gereği askeri bir tesise düzenlenen hava saldırısına karşı Elektronik Harp (EH) birlikleri, sinyal karıştırma yöntemleriyle küçük boyutlu ve alçaktan uçan hedeflerin kontrol kanallarını bastırdı. Eş zamanlı olarak mobil ateş grupları ve hava gözetleme postaları da alçak irtifa hedeflerini tespit ederek mevcut tüm imha araçlarıyla etkisiz hale getirme manevralarını başarıyla tamamladı.
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