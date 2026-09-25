https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bati-medyasi-isvicredeki-tarafsizlik-referandumu-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlari-engelleyebilir-1109040502.html

Batı medyası: İsviçre’deki tarafsızlık referandumu Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları engelleyebilir

Batı medyası: İsviçre’deki tarafsızlık referandumu Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları engelleyebilir

Sputnik Türkiye

İsviçre'de 27 Eylül'de düzenlenecek olan ve anayasaya daha katı bir tarafsızlık tanımı getirilmesini öngören referandumun kabul edilmesi halinde, Bern... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T14:06+0300

2026-09-25T14:06+0300

2026-09-25T14:27+0300

dünya

i̇sviçre

referandum

rusya

nato

bm güvenlik konseyi

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106638418_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_cec17c0f56d1102e4d931dcf961a037f.jpg

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, İsviçre'de 27 Eylül Pazar günü sandık başına gidilecek tarafsızlık referandumu, ülkenin dış politika ve savunma yaklaşımında köklü değişikliklere yol açabilir.Haberde, anayasaya daha sıkı bir tarafsızlık tanımının eklenmesini içeren teklifin onaylanması durumunda, İsviçre'nin doğrudan bir saldırıya uğramadığı veya açık bir tehdit altında kalmadığı sürece NATO ile askeri alanda işbirliği yapmasının hukuken imkansız hale geleceği belirtildi.Ayrıca bu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmayan yaptırımların yürürlüğe girmesini engelleyeceği ve dolayısıyla Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıracağı vurgulandı.‘Mesele tarafsızlığın tanımı’Gelişmeleri değerlendiren Bern Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio Wasserfallen, söz konusu oylamanın tarafsızlık ilkesine karşı bir duruş taşımadığını belirterek, "Ülkede tarafsızlık fikri güçlü bir şekilde destekleniyor. Buradaki temel tartışma, tarafsızlığın tam olarak ne anlama geldiğidir" ifadelerini kullandı.Mevcut hukuki çerçevede İsviçre'nin tarafsızlığının uluslararası hukukça tanındığını ancak Bern yönetiminin bu politikayı uygulama biçiminde esnekliğe sahip olduğuna dikkati çeken Wasserfallen, mevcut sistemde hükümetin silahlı çatışmalara taraf olmamak şartıyla ekonomik yaptırımlar uygulama veya askeri ittifaklarla işbirliği yapma hususunda karar alma yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.Wasserfallen, "Mevcut hükümet bu hareket alanını kullanıyor. Referandum, halkın bu esnekliği doğru bulup bulmadığını veya daha katı sınırların çizilmesi gerekip gerekmediğini belirleyecek" değerlendirmesinde bulundu.Hükümet ve ana partiler karşı çıkıyorAnayasada daha katı bir tarafsızlık tanımı yapılmasına yönelik girişim, sağ eğilimli İsviçre Halk Partisi (SVP) ile bağlantılı ulusal-muhafazakar Pro Schweiz örgütü tarafından başlatıldı. İsviçre hükümeti ve ülkedeki diğer tüm ana siyasi partiler anayasa değişikliği teklifine karşı çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasinda-uclu-gorusme-yapilmasi-konusunda-henuz-bir-netlik-yok-1109039174.html

i̇sviçre

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sviçre, referandum, rusya, nato, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)