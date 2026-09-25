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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-kultur-her-turlu-anlasmazliga-ragmen-kopru-kurabilir-1109050276.html
Putin: Kültür, her türlü anlaşmazlığa rağmen köprü kurabilir
Putin: Kültür, her türlü anlaşmazlığa rağmen köprü kurabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yaptırımlar ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle durduğu dönemlerde kültürün diyalog için... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T19:03+0300
2026-09-25T19:03+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’nda yaptığı konuşmada, kültürün insanlar arasında her türlü çelişkiye rağmen köprü kurabildiğini ifade etti.Putin, “Kültür; siyasi ve ekonomik bağların anlaşmazlıklar, yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle dondurulduğu yerlerde iletişim ve diyaloğun en önemli, vazgeçilmez araçlarından biridir” dedi.‘Ortak değerler, görüşlerin tek tipleştirilmesi değildir’Forumun bu yıl “Birleşik Kültürler - Ortak Değerler” temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Putin, ortak değerlerin farklı görüşleri tek tipleştirmek anlamına gelmediğini söyledi.Putin, bu değerleri “insan onuru, aile, tarihsel hafıza, yaratıcılık ve üretken emek” olarak sıraladı.‘Rusya kültür alanında diğer ülkelerle işbirliğine hazır’Rusya’nın kültür alanında diğer ülkelerle yakın işbirliğine açık olduğunu belirten Putin, Moskova’nın hem kendi deneyimlerini paylaşmaya hem de başka ülkelerin uygulamalarından yararlanmaya hazır olduğunu kaydetti.Putin, gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini destekleyen “Puşkin Kartı” programını paylaşılabilecek başarılı uygulamalara örnek gösterdi.Kültür politikalarında yeni stratejilerRusya’da 2030’a kadar geçerli Devlet Kültür Politikası Stratejisi’nin yürürlükte olduğunu aktaran Putin, kütüphanecilik ve yaratıcı endüstriler alanındaki sektörel çalışmaların başlatıldığını söyledi.Arşiv, tiyatro ve müzecilik alanlarına yönelik kalkınma stratejilerinin de hazırlandığını belirten Putin, kültürel gelenekler ile yeni teknolojilerin birbirini tamamlaması için çalıştıklarını ifade etti.‘Kültür ayrıcalık değil, herkesin hakkı’Putin, Rusya’nın kültürü yalnızca belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olarak değil, herkes için bir hak ve imkan olarak gördüğünü söyledi. Ülkenin sanatı anlayan ve çağdaş izleyicinin beklentilerini hissedebilen yönetmenlere, küratörlere ve kültür insanlarına ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.24-26 Eylül tarihlerinde düzenlenen forumda kültür politikaları, ortak değerler ve uluslararası işbirliği konuları ele alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kremlin-duyurdu-3-rusya-afrika-zirvesi-icin-akreditasyon-sureci-basladi-1108861181.html
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vladimir putin, rusya, petersburg, st. petersburg uluslararası kültür festivali, moskova, kültür, sanat
vladimir putin, rusya, petersburg, st. petersburg uluslararası kültür festivali, moskova, kültür, sanat

Putin: Kültür, her türlü anlaşmazlığa rağmen köprü kurabilir

19:03 25.09.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yaptırımlar ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle durduğu dönemlerde kültürün diyalog için vazgeçilmez bir araç olduğunu söyledi. Putin, Rusya’nın kültür alanında diğer ülkelerle işbirliğine ve deneyim paylaşımına açık olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu’nda yaptığı konuşmada, kültürün insanlar arasında her türlü çelişkiye rağmen köprü kurabildiğini ifade etti.
Putin, “Kültür; siyasi ve ekonomik bağların anlaşmazlıklar, yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle dondurulduğu yerlerde iletişim ve diyaloğun en önemli, vazgeçilmez araçlarından biridir” dedi.

‘Ortak değerler, görüşlerin tek tipleştirilmesi değildir’

Forumun bu yıl “Birleşik Kültürler - Ortak Değerler” temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Putin, ortak değerlerin farklı görüşleri tek tipleştirmek anlamına gelmediğini söyledi.
Putin, bu değerleri “insan onuru, aile, tarihsel hafıza, yaratıcılık ve üretken emek” olarak sıraladı.

‘Rusya kültür alanında diğer ülkelerle işbirliğine hazır’

Rusya’nın kültür alanında diğer ülkelerle yakın işbirliğine açık olduğunu belirten Putin, Moskova’nın hem kendi deneyimlerini paylaşmaya hem de başka ülkelerin uygulamalarından yararlanmaya hazır olduğunu kaydetti.
Putin, gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini destekleyen “Puşkin Kartı” programını paylaşılabilecek başarılı uygulamalara örnek gösterdi.

Kültür politikalarında yeni stratejiler

Rusya’da 2030’a kadar geçerli Devlet Kültür Politikası Stratejisi’nin yürürlükte olduğunu aktaran Putin, kütüphanecilik ve yaratıcı endüstriler alanındaki sektörel çalışmaların başlatıldığını söyledi.
Arşiv, tiyatro ve müzecilik alanlarına yönelik kalkınma stratejilerinin de hazırlandığını belirten Putin, kültürel gelenekler ile yeni teknolojilerin birbirini tamamlaması için çalıştıklarını ifade etti.

‘Kültür ayrıcalık değil, herkesin hakkı’

Putin, Rusya’nın kültürü yalnızca belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olarak değil, herkes için bir hak ve imkan olarak gördüğünü söyledi. Ülkenin sanatı anlayan ve çağdaş izleyicinin beklentilerini hissedebilen yönetmenlere, küratörlere ve kültür insanlarına ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.
24-26 Eylül tarihlerinde düzenlenen forumda kültür politikaları, ortak değerler ve uluslararası işbirliği konuları ele alınıyor.
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