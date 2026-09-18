Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kremlin-duyurdu-3-rusya-afrika-zirvesi-icin-akreditasyon-sureci-basladi-1108861181.html
Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı
Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı
Sputnik Türkiye
Kremlin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, başvuruların belirlenen tarihe kadar... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T15:11+0300
2026-09-18T15:11+0300
dünya
afrika
rusya
moskova
kremlin
rusya-afrika zirvesi
rusya- afrika forumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108860409_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd42e197a84502ff573aafc0f9e508da.jpg
Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, 3. Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nu takip edecek gazeteciler için kayıt işlemleri başladı.Basın mensupları, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde Moskova saatiyle 12:00'ye kadar tamamlayabilecek.Zirve ve forum takvimi netleştiGelecek ay düzenlenecek olan zirve ve paralel etkinlikler için takvim de paylaşıldı. Buna göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.3. Rusya-Afrika Zirvesi ve onunla eş zamanlı düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/12/1108860409_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_cb8abf4b62bcd66216b4e982c01a9731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, rusya, moskova, kremlin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu
afrika, rusya, moskova, kremlin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu

Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı

15:11 18.09.2026
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinРоссия - Африка. Работа министерской конференции
Россия - Африка. Работа министерской конференции - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, başvuruların belirlenen tarihe kadar kabul edileceği duyuruldu.
Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, 3. Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nu takip edecek gazeteciler için kayıt işlemleri başladı.

Basın mensupları, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde Moskova saatiyle 12:00'ye kadar tamamlayabilecek.

Zirve ve forum takvimi netleşti

Gelecek ay düzenlenecek olan zirve ve paralel etkinlikler için takvim de paylaşıldı.

Buna göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

3. Rusya-Afrika Zirvesi ve onunla eş zamanlı düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'ya silah sevkiyatı: İngiliz maslahatgüzar Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала