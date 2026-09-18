https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kremlin-duyurdu-3-rusya-afrika-zirvesi-icin-akreditasyon-sureci-basladi-1108861181.html
Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı
Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı
Sputnik Türkiye
Kremlin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, başvuruların belirlenen tarihe kadar... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-18T15:11+0300
2026-09-18T15:11+0300
2026-09-18T15:11+0300
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Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, 3. Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nu takip edecek gazeteciler için kayıt işlemleri başladı.Basın mensupları, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde Moskova saatiyle 12:00'ye kadar tamamlayabilecek.Zirve ve forum takvimi netleştiGelecek ay düzenlenecek olan zirve ve paralel etkinlikler için takvim de paylaşıldı. Buna göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.3. Rusya-Afrika Zirvesi ve onunla eş zamanlı düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html
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afrika, rusya, moskova, kremlin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu
afrika, rusya, moskova, kremlin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu
Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı
Kremlin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, başvuruların belirlenen tarihe kadar kabul edileceği duyuruldu.
Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, 3. Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nu takip edecek gazeteciler için kayıt işlemleri başladı.
Basın mensupları, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde Moskova saatiyle 12:00'ye kadar tamamlayabilecek.
Zirve ve forum takvimi netleşti
Gelecek ay düzenlenecek olan zirve ve paralel etkinlikler için takvim de paylaşıldı.
Buna göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.
3. Rusya-Afrika Zirvesi ve onunla eş zamanlı düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.