https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/kremlin-duyurdu-3-rusya-afrika-zirvesi-icin-akreditasyon-sureci-basladi-1108861181.html

Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı

Kremlin duyurdu: 3. Rusya-Afrika Zirvesi için akreditasyon süreci başladı

Sputnik Türkiye

Kremlin, 3. Rusya-Afrika Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, başvuruların belirlenen tarihe kadar... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T15:11+0300

2026-09-18T15:11+0300

2026-09-18T15:11+0300

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moskova

kremlin

rusya-afrika zirvesi

rusya- afrika forumu

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Kremlin'den yapılan resmi açıklamaya göre, 8. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, 3. Rusya-Afrika Zirvesi ile Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu'nu takip edecek gazeteciler için kayıt işlemleri başladı.Basın mensupları, başvurularını 30 Eylül 2026 tarihinde Moskova saatiyle 12:00'ye kadar tamamlayabilecek.Zirve ve forum takvimi netleştiGelecek ay düzenlenecek olan zirve ve paralel etkinlikler için takvim de paylaşıldı. Buna göre, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu 27 Ekim'de gerçekleştirilecek.3. Rusya-Afrika Zirvesi ve onunla eş zamanlı düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik ve İnsani Forumu ise 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ukrayna-silah-sevkiyati-ingiliz-maslahatguzar-rusya-disislerine-cagrildi-1108858279.html

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afrika, rusya, moskova, kremlin, rusya-afrika zirvesi, rusya- afrika forumu