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Polonya'da manastıra bıçaklı saldırı: Ukraynalı göçmen rahibi öldürdü
Polonya'da manastıra bıçaklı saldırı: Ukraynalı göçmen rahibi öldürdü
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Polonya’nın güneydoğusundaki Jarosław kasabasında bulunan Katolik manastırına düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T07:48+0300
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Polonya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Jarosław kasabasında bulunan Benedikten Rahibeleri Manastırı, 24 Eylül Perşembe sabahı bıçaklı saldırıya sahne oldu.Polis, yerel saatle 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine manastır arazisine ekip gönderildiğini açıkladı. Saldırıda dört erkek ile bir kadın yaralanırken hastaneye kaldırılan rahiplerden biri yaşamını yitirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.Şüpheli olay yerinde yakalandıPolonya polisi, saldırıyla bağlantılı olarak 31 yaşındaki Ukrayna vatandaşının olay yerinde gözaltına alındığını ve kullandığı değerlendirilen bıçağa el konulduğunu duyurdu.Savcılığın ilk bulgularına göre şüpheli, aynı gün Almanya’dan Polonya’ya giriş yaptı ve Ukrayna sınırı yönünde ilerledi. Daha sonra manastır arazisine giren şüphelinin mutfak bölümünden aldığı bıçakla çevresindeki kişilere saldırdığı öne sürüldü.Saldırıda üç din görevlisi ile iki sivilin hedef olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden rahibin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.Polonya polisi saldırının nedenini araştırıyorPolis ve savcılık, saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiğini ve şüphelinin hareketlerini belirlemek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.Şüphelinin saldırıdaki hedeflerini hangi ölçütle seçtiği ve olayın nedeni henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililer, soruşturmanın bu aşamasında saldırının niteliğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.Jarosław Belediyesi’nde kriz yönetimi toplantısı düzenlenirken kentteki okullar, kamu kurumları ve kiliseler güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda bilgilendirildi.Polonya ve Ukrayna liderlerinden kınamaPolonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının herkesi derinden sarstığını ve devletin kararlı bir karşılık vermesi gerektiğini söyledi.Polonya Başbakanı Donald Tusk ise şüphelinin gözaltında olduğunu belirterek failin “Polonya yasalarının öngördüğü en ağır şekilde” cezalandırılacağını ifade etti.İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, güvenlik birimlerinin saldırının nedenini ve bütün koşullarını araştırdığını, olaydan etkilenenlere psikolojik destek sağlandığını açıkladı.
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Polonya'da manastıra bıçaklı saldırı: Ukraynalı göçmen rahibi öldürdü

07:48 25.09.2026 (güncellendi: 07:49 25.09.2026)
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya polis (Arşiv)
Polonya polis (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Polonya’nın güneydoğusundaki Jarosław kasabasında bulunan Katolik manastırına düzenlenen bıçaklı saldırıda bir rahip hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay yerinde yakalanan 31 yaşındaki Ukrayna vatandaşı gözaltına alınırken saldırının nedeni araştırılıyor.
Polonya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Jarosław kasabasında bulunan Benedikten Rahibeleri Manastırı, 24 Eylül Perşembe sabahı bıçaklı saldırıya sahne oldu.
Polis, yerel saatle 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine manastır arazisine ekip gönderildiğini açıkladı. Saldırıda dört erkek ile bir kadın yaralanırken hastaneye kaldırılan rahiplerden biri yaşamını yitirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Şüpheli olay yerinde yakalandı

Polonya polisi, saldırıyla bağlantılı olarak 31 yaşındaki Ukrayna vatandaşının olay yerinde gözaltına alındığını ve kullandığı değerlendirilen bıçağa el konulduğunu duyurdu.
Savcılığın ilk bulgularına göre şüpheli, aynı gün Almanya’dan Polonya’ya giriş yaptı ve Ukrayna sınırı yönünde ilerledi. Daha sonra manastır arazisine giren şüphelinin mutfak bölümünden aldığı bıçakla çevresindeki kişilere saldırdığı öne sürüldü.
Saldırıda üç din görevlisi ile iki sivilin hedef olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden rahibin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Polonya polisi saldırının nedenini araştırıyor

Polis ve savcılık, saldırının tam olarak nasıl gerçekleştiğini ve şüphelinin hareketlerini belirlemek amacıyla görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
Şüphelinin saldırıdaki hedeflerini hangi ölçütle seçtiği ve olayın nedeni henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililer, soruşturmanın bu aşamasında saldırının niteliğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmadı.
Jarosław Belediyesi’nde kriz yönetimi toplantısı düzenlenirken kentteki okullar, kamu kurumları ve kiliseler güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda bilgilendirildi.

Polonya ve Ukrayna liderlerinden kınama

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının herkesi derinden sarstığını ve devletin kararlı bir karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise şüphelinin gözaltında olduğunu belirterek failin “Polonya yasalarının öngördüğü en ağır şekilde” cezalandırılacağını ifade etti.
İçişleri Bakanı Marcin Kierwiński, güvenlik birimlerinin saldırının nedenini ve bütün koşullarını araştırdığını, olaydan etkilenenlere psikolojik destek sağlandığını açıkladı.
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