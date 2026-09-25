https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/guney-kore-cumhurbaskanindan-zelenskiye-sert-elestiri-devlet-isleri-rejimin-cikarlari-icin-yapilmaz-1109043086.html
Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e sert eleştiri: Devlet işleri rejimin çıkarları için yapılmaz
Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e sert eleştiri: Devlet işleri rejimin çıkarları için yapılmaz
Sputnik Türkiye
Zelenskiy'in BM'de yaptığı konuşmada Kiev yönetiminin Güney Kore'ye iki Kuzey Koreli askeri esir teslim ettiğini açıklaması Seul'de sert karşılık buldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T15:08+0300
2026-09-25T15:08+0300
2026-09-25T15:08+0300
dünya
lee jae-myung
kiev
seul
kore yarımadası
güney kore
vladimir zelenskiy
ukrayna
kuzey kore
savaş esiri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100660961_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_597848dc95fd56deec26f533845abaa7.jpg
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Vladimir Zelenskiy'in Kuzey Koreli savaş esirlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Lee Jae-myung, Zelenskiy'i popülizm yapmakla suçlayan Güney Kore lideri, gizlilik anlaşmalarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet işleri rejimin çıkarları veya popülaritesi için değil, ülke ve halk için yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.Gizlilik anlaşmasının ihlal edilmesine eleştiriEsirlerin iadesi konusunun Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ve diplomasi açısından son derece hassas olduğunu vurgulayan Lee Jae-myung, "Kendi çıkarları uğruna başkalarının hayatına, ulusal çıkarlara ve güvenliğe zarar verenlere katil ve hain denir" dedi. Ukrayna tarafının gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinin derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Güney Kore lideri, sözlerini insanların hayatını kaybetmesine yol açan savaşların bir an önce sona ermesini dileyerek tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasinda-uclu-gorusme-yapilmasi-konusunda-henuz-bir-netlik-yok-1109039174.html
kiev
seul
kore yarımadası
güney kore
ukrayna
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100660961_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61ba13e565d0d33046702706128047b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lee jae-myung , kiev, seul, kore yarımadası, güney kore, vladimir zelenskiy, ukrayna, kuzey kore, savaş esiri
lee jae-myung , kiev, seul, kore yarımadası, güney kore, vladimir zelenskiy, ukrayna, kuzey kore, savaş esiri
Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e sert eleştiri: Devlet işleri rejimin çıkarları için yapılmaz
Zelenskiy'in BM'de yaptığı konuşmada Kiev yönetiminin Güney Kore'ye iki Kuzey Koreli askeri esir teslim ettiğini açıklaması Seul'de sert karşılık buldu.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Vladimir Zelenskiy'in Kuzey Koreli savaş esirlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Lee Jae-myung, Zelenskiy'i popülizm yapmakla suçlayan Güney Kore lideri, gizlilik anlaşmalarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet işleri rejimin çıkarları veya popülaritesi için değil, ülke ve halk için yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.
Gizlilik anlaşmasının ihlal edilmesine eleştiri
Esirlerin iadesi konusunun Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ve diplomasi açısından son derece hassas olduğunu vurgulayan Lee Jae-myung, "Kendi çıkarları uğruna başkalarının hayatına, ulusal çıkarlara ve güvenliğe zarar verenlere katil ve hain denir" dedi.
Ukrayna tarafının gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinin derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Güney Kore lideri, sözlerini insanların hayatını kaybetmesine yol açan savaşların bir an önce sona ermesini dileyerek tamamladı.