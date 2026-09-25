https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/guney-kore-cumhurbaskanindan-zelenskiye-sert-elestiri-devlet-isleri-rejimin-cikarlari-icin-yapilmaz-1109043086.html

Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e sert eleştiri: Devlet işleri rejimin çıkarları için yapılmaz

Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Zelenskiy'e sert eleştiri: Devlet işleri rejimin çıkarları için yapılmaz

Sputnik Türkiye

Zelenskiy'in BM'de yaptığı konuşmada Kiev yönetiminin Güney Kore'ye iki Kuzey Koreli askeri esir teslim ettiğini açıklaması Seul'de sert karşılık buldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T15:08+0300

2026-09-25T15:08+0300

2026-09-25T15:08+0300

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Vladimir Zelenskiy'in Kuzey Koreli savaş esirlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Lee Jae-myung, Zelenskiy'i popülizm yapmakla suçlayan Güney Kore lideri, gizlilik anlaşmalarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet işleri rejimin çıkarları veya popülaritesi için değil, ülke ve halk için yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.Gizlilik anlaşmasının ihlal edilmesine eleştiriEsirlerin iadesi konusunun Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ve diplomasi açısından son derece hassas olduğunu vurgulayan Lee Jae-myung, "Kendi çıkarları uğruna başkalarının hayatına, ulusal çıkarlara ve güvenliğe zarar verenlere katil ve hain denir" dedi. Ukrayna tarafının gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinin derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Güney Kore lideri, sözlerini insanların hayatını kaybetmesine yol açan savaşların bir an önce sona ermesini dileyerek tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasinda-uclu-gorusme-yapilmasi-konusunda-henuz-bir-netlik-yok-1109039174.html

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lee jae-myung , kiev, seul, kore yarımadası, güney kore, vladimir zelenskiy, ukrayna, kuzey kore, savaş esiri