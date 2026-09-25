https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/oscar-odullu-hollywood-yildizlarina-netanyahu-protestosunda-gozalti-1109036665.html
Oscar ödüllü Hollywood yıldızlarına Netanyahu protestosunda gözaltı
Oscar ödüllü Hollywood yıldızlarına Netanyahu protestosunda gözaltı
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM konuşmasını protesto eden gösteride... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:20+0300
2026-09-25T13:20+0300
2026-09-25T13:20+0300
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abd
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nypd
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Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasını protesto etmek amacıyla New York’ta düzenlenen gösteride gözaltına alındı.Perşembe günü BM Genel Merkezi yakınında gerçekleştirilen eylemi, Filistin yanlısı ve anti-Siyonist Yahudi kuruluşu Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace-JVP) organize etti. Yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun konuşması öncesinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.Susan Sarandon polis tarafından kelepçelendiAFP’nin görüntülerinde, “Thelma & Louise” ve “Dead Man Walking” filmleriyle tanınan Susan Sarandon’ın NYPD görevlileri tarafından kelepçelenerek eylem alanından götürüldüğü görüldü. Hannah Einbinder’ın da polis eşliğinde alandan çıkarıldığı bildirildi.Protestocular, “İsrail’i silahlandırmayı durdurun”, “Soykırımı sona erdirin” ve “Filistin’e özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı. JVP, gözaltına alınan ünlü isimler arasında Sarandon ve Einbinder’ın yanı sıra Chelsea Manning, Indya Moore, Glennon Doyle ve Debra Winger’ın da bulunduğunu açıkladı.NYPD gözaltıların gerekçesini açıkladıNew York Polis Departmanı, ekiplerin bir kavşağın kapatıldığı izinsiz gösteri ihbarı üzerine bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Polis sözcüsü, Toplum İlişkileri Bürosu görevlilerinin katılımcılara alanı boşaltmaları yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.Göstericilerin uyarılara rağmen kavşağı kapatmayı sürdürdüğünü savunan sözcü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. NYPD, gözaltına alınanların toplam sayısını kamuoyuyla paylaşmadı.Siyasetçiler de gözaltına alınanlar arasındaDemokrat Partili Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ile New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Ossé de polis tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Eylemin organizatörü JVP ise kendisini, Filistinlilerin özgürlük mücadelesiyle dayanışma içinde hareket eden, ABD merkezli ilerici ve anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olarak tanımlıyor. Kuruluş, protestoda ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri desteğin sona erdirilmesini talep etti.Netanyahu konuşurken heyetler salonu terk ettiNew York sokaklarındaki gösteri sürerken BM Genel Kurulunda da Netanyahu’nun konuşmasına yönelik protesto yaşandı. Farklı ülkelerden çok sayıda temsilci, İsrail Başbakanı kürsüye çıktığı sırada salonu terk etti.Netanyahu konuşmasında İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını savunurken, Filistin devletini tanıma yönünde adım atan İngiltere ve Fransa’yı eleştirdi. İsrail yönetimi, Gazze’de soykırım işlendiği yönündeki suçlamaları reddediyor.Sarandon: Filmlerim elimden alındıFilistin’e destek veren gösterilere daha önce de katılan Susan Sarandon, eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yaptığı açıklamada siyasi görüşleri nedeniyle bazı projelerden çıkarıldığını söylemişti.Sarandon, “Yakın zamanda hâlâ filmlerim elimden alındı; çünkü insanlara beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var” ifadelerini kullanmıştı. Oscar ödüllü oyuncu, 2023’te Filistin yanlısı bir gösteride yaptığı açıklamaların ardından uzun süredir çalıştığı yetenek ajansı tarafından temsil listesinden çıkarılmıştı.Einbinder: Konuşmamanın bedeli daha ağırHannah Einbinder da mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde yaptığı açıklamada, Filistin konusunda konuşması nedeniyle kariyerinde yaşayabileceği olumsuzlukların kendisini susturmayacağını belirtmişti.Einbinder, Susan Sarandon ve Melissa Barrera gibi oyuncuların sektörde karşılaştıkları tepkilere değinerek, “Konuşmamanın bedeli daha ağır” demişti. Oyuncu, kariyerinin tek bir insan hayatıyla kıyaslanamayacağını ifade etmişti.
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new york, abd, darializa avila chevalier, susan sarandon, chelsea manning, filistin, hollywood, nypd, i̇srail, afp, haberler
new york, abd, darializa avila chevalier, susan sarandon, chelsea manning, filistin, hollywood, nypd, i̇srail, afp, haberler
Oscar ödüllü Hollywood yıldızlarına Netanyahu protestosunda gözaltı
Oscar ödüllü Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM konuşmasını protesto eden gösteride gözaltına alındı. New York’taki eyleme müdahale eden polis, kavşağı kapatan göstericilerin uyarılara rağmen dağılmadığını açıkladı.
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin yıldızı Hannah Einbinder, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasını protesto etmek amacıyla New York’ta düzenlenen gösteride gözaltına alındı.
Perşembe günü BM Genel Merkezi yakınında gerçekleştirilen eylemi, Filistin
yanlısı ve anti-Siyonist Yahudi kuruluşu Barış İçin Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace-JVP)
organize etti. Yüzlerce gösterici, Netanyahu’nun konuşması öncesinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
Susan Sarandon polis tarafından kelepçelendi
AFP’nin
görüntülerinde, “Thelma & Louise” ve “Dead Man Walking” filmleriyle tanınan Susan Sarandon’ın NYPD görevlileri tarafından kelepçelenerek
eylem alanından götürüldüğü görüldü. Hannah Einbinder’ın da polis eşliğinde alandan çıkarıldığı bildirildi.
Protestocular, “İsrail’i silahlandırmayı durdurun
”, “Soykırımı sona erdirin
” ve “Filistin’e özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı. JVP, gözaltına alınan ünlü isimler arasında Sarandon ve Einbinder’ın yanı sıra Chelsea Manning
, Indya Moore, Glennon Doyle ve Debra Winger’ın da bulunduğunu açıkladı.
NYPD gözaltıların gerekçesini açıkladı
New York
Polis Departmanı, ekiplerin bir kavşağın kapatıldığı izinsiz gösteri ihbarı üzerine bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Polis sözcüsü, Toplum İlişkileri Bürosu görevlilerinin katılımcılara alanı boşaltmaları yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.
Göstericilerin uyarılara rağmen kavşağı kapatmayı sürdürdüğünü savunan sözcü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. NYPD, gözaltına alınanların toplam sayısını kamuoyuyla paylaşmadı.
Siyasetçiler de gözaltına alınanlar arasında
Demokrat Partili Kongre adayı Darializa Avila Chevalier
ile New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Ossé
de polis tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Eylemin organizatörü JVP ise kendisini, Filistinlilerin özgürlük mücadelesiyle dayanışma içinde hareket eden, ABD merkezli ilerici ve anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olarak tanımlıyor. Kuruluş, protestoda ABD’nin
İsrail’e sağladığı askeri desteğin sona erdirilmesini talep etti.
Netanyahu konuşurken heyetler salonu terk etti
New York sokaklarındaki gösteri sürerken BM Genel Kurulunda
da Netanyahu’nun konuşmasına yönelik protesto yaşandı. Farklı ülkelerden çok sayıda temsilci, İsrail
Başbakanı kürsüye çıktığı sırada salonu terk etti.
Netanyahu konuşmasında İsrail’in Gazze
’deki askeri operasyonlarını savunurken, Filistin devletini tanıma yönünde adım atan İngiltere ve Fransa’yı
eleştirdi. İsrail yönetimi, Gazze’de soykırım işlendiği yönündeki suçlamaları reddediyor.
Sarandon: Filmlerim elimden alındı
Filistin’e destek veren gösterilere daha önce de katılan Susan Sarandon
, eylül ayında Venedik Film Festivali’nde
yaptığı açıklamada siyasi görüşleri nedeniyle bazı projelerden çıkarıldığını söylemişti.
Sarandon, “Yakın zamanda hâlâ filmlerim elimden alındı; çünkü insanlara beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var” ifadelerini kullanmıştı. Oscar
ödüllü oyuncu, 2023’te Filistin yanlısı bir gösteride yaptığı açıklamaların ardından uzun süredir çalıştığı yetenek ajansı tarafından temsil listesinden çıkarılmıştı.
Einbinder: Konuşmamanın bedeli daha ağır
Hannah Einbinder
da mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde
yaptığı açıklamada, Filistin konusunda konuşması nedeniyle kariyerinde yaşayabileceği olumsuzlukların kendisini susturmayacağını belirtmişti.
Einbinder, Susan Sarandon ve Melissa Barrera gibi oyuncuların sektörde karşılaştıkları tepkilere değinerek, “Konuşmamanın bedeli daha ağır” demişti. Oyuncu, kariyerinin tek bir insan hayatıyla kıyaslanamayacağını ifade etmişti.