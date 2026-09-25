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Ömer Çelik: O katilin yeri BM kürsüsü değil sanık sandalyesidir
Ömer Çelik: O katilin yeri BM kürsüsü değil sanık sandalyesidir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.Yaptığı paylaşımda Çelik, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra Çelik, şu ifadeleri kullandığı bir paylaşım daha ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/netanyahu-bos-salona-konustu-bmde-heyetler-netanyahuyu-yuhalayip-salonu-terk-etti-1109019156.html
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ömer çelik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ömer çelik, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

Ömer Çelik: O katilin yeri BM kürsüsü değil sanık sandalyesidir

04:10 25.09.2026
© AP Photo / Ronen Zvulunİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Yaptığı paylaşımda Çelik, şu ifadeleri kullandı:
BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez.

Kıbrıs’tan Ege’ye, Suriye’den Filistin’e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye; bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hakettiği cevapları vermeye devam edecektir.
Daha sonra Çelik, şu ifadeleri kullandığı bir paylaşım daha ekledi:
O katilin yeri BM kürsüsü değil sanık sandalyesidir!

Netanyahu için doğru yer; insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir.
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