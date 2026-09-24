https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/netanyahu-bos-salona-konustu-bmde-heyetler-netanyahuyu-yuhalayip-salonu-terk-etti-1109019156.html
Netanyahu boş salona konuştu: BM'de heyetler Netanyahu'yu yuhalayıp salonu terk etti
Netanyahu boş salona konuştu: BM'de heyetler Netanyahu'yu yuhalayıp salonu terk etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına başlamaya hazırlanırken birçok heyet BM Genel Kurulu salonundan ayrıldı. Netanyahu... 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T21:27+0300
2026-09-24T21:27+0300
2026-09-24T22:38+0300
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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
bm genel kurulu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemleri nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştiri ve artan tecrit ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda bulunan çok sayıda delege ve katılımcı Genel Kurul salonunu Netanyahu'yu yuhalayarak terk etti. Netanyahu ise boşalmış salondaki konuşmasının başında salondan ayrılanlara tepki göstererek, "Eğer bu salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa, lütfen şimdi ayrılsınlar" ifadelerini kullandı.Netanyahu, konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim 2023'e değinerek İsrail'in saldırı sonrasında geri adım atmadığını savunarak, "Çöküşe geçmek yerine, aslanlar gibi ayağa kalktık ve savaştık" dedi.İran'a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, ABD ile birlikte İran'ın ordusu, donanması, hava kuvvetleri ve nükleer tesislerine yönelik saldırıları vurguladı. Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a 'cesur liderliği' nedeniyle teşekkür etti.İsrail'in savaşmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "Devletimizi savunmaya devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/satmar-yahudilerinden-israil-secimlerine-karsi--hamle-oy-kullanmayana-200-dolar-1109015654.html
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i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm genel kurulu, benyamin netanyahu
i̇srail, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, bm genel kurulu, benyamin netanyahu
Netanyahu boş salona konuştu: BM'de heyetler Netanyahu'yu yuhalayıp salonu terk etti
21:27 24.09.2026 (güncellendi: 22:38 24.09.2026)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına başlamaya hazırlanırken birçok heyet BM Genel Kurulu salonundan ayrıldı. Netanyahu, konuşmasına başlarken yuhalandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemleri nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştiri ve artan tecrit ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte salonda bulunan çok sayıda delege ve katılımcı Genel Kurul salonunu Netanyahu'yu yuhalayarak terk etti.
Netanyahu ise boşalmış salondaki konuşmasının başında salondan ayrılanlara tepki göstererek, "Eğer bu salondan henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa, lütfen şimdi ayrılsınlar" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim 2023'e değinerek İsrail'in saldırı sonrasında geri adım atmadığını savunarak, "Çöküşe geçmek yerine, aslanlar gibi ayağa kalktık ve savaştık" dedi.
İran'a yönelik operasyonlara da değinen Netanyahu, ABD ile birlikte İran'ın ordusu, donanması, hava kuvvetleri ve nükleer tesislerine yönelik saldırıları vurguladı. Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a 'cesur liderliği' nedeniyle teşekkür etti.
İsrail'in savaşmaya devam edeceğini belirten Netanyahu, "Devletimizi savunmaya devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.