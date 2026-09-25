https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/nigdede-okul-yakinindaki-parkta-silahli-2-kisi-goruldu-sahislar-gozaltina-alindi-1109049436.html
Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı
Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Niğde'de ilkokulun yanında bulunan parkta kurusıkı tabancayla bekleyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:23+0300
2026-09-25T18:23+0300
2026-09-25T18:23+0300
türki̇ye
niğde
okul
silah
silah taşıma
silah satışı
kuru sıkı tabanca
tabanca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044461265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4f3f84618d4547c136491e80438fdaa2.jpg
İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nun yanındaki parkta tabancalı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen İ.D. (18) ve M.M.İ. (19) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve buna ait 54 fişek ele geçirildi.Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelilerin, köye gitmek üzere otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve okulla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hukukcular-okullarda-siddeti-degerlendirdi-mevzuatta-hangi-hukuki-bosluklar-var-1108949680.html
türki̇ye
niğde
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044461265_457:0:1957:1125_1920x0_80_0_0_038e4322d270695b319d786f4cf25f98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
niğde, okul, silah, silah taşıma, silah satışı, kuru sıkı tabanca, tabanca
niğde, okul, silah, silah taşıma, silah satışı, kuru sıkı tabanca, tabanca
Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı
Niğde'de ilkokulun yanında bulunan parkta kurusıkı tabancayla bekleyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nun yanındaki parkta tabancalı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen İ.D. (18) ve M.M.İ. (19) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve buna ait 54 fişek ele geçirildi.
Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelilerin, köye gitmek üzere otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve okulla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.