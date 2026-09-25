https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/nigdede-okul-yakinindaki-parkta-silahli-2-kisi-goruldu-sahislar-gozaltina-alindi-1109049436.html

Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı

Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Niğde'de ilkokulun yanında bulunan parkta kurusıkı tabancayla bekleyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T18:23+0300

2026-09-25T18:23+0300

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İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nun yanındaki parkta tabancalı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen İ.D. (18) ve M.M.İ. (19) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve buna ait 54 fişek ele geçirildi.Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelilerin, köye gitmek üzere otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve okulla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.

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