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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/nigdede-okul-yakinindaki-parkta-silahli-2-kisi-goruldu-sahislar-gozaltina-alindi-1109049436.html
Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı
Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Niğde'de ilkokulun yanında bulunan parkta kurusıkı tabancayla bekleyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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niğde
okul
silah
silah taşıma
silah satışı
kuru sıkı tabanca
tabanca
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İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nun yanındaki parkta tabancalı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen İ.D. (18) ve M.M.İ. (19) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve buna ait 54 fişek ele geçirildi.Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelilerin, köye gitmek üzere otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve okulla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hukukcular-okullarda-siddeti-degerlendirdi-mevzuatta-hangi-hukuki-bosluklar-var-1108949680.html
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niğde, okul, silah, silah taşıma, silah satışı, kuru sıkı tabanca, tabanca
niğde, okul, silah, silah taşıma, silah satışı, kuru sıkı tabanca, tabanca

Niğde'de okul yakınındaki parkta silahlı 2 kişi görüldü: Şahıslar gözaltına alındı

18:23 25.09.2026
© AAsilah - tabanca
silah - tabanca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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Niğde'de ilkokulun yanında bulunan parkta kurusıkı tabancayla bekleyen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlhanlı Mahallesi'ndeki Asım ve Zeynep Ecemiş İlkokulu'nun yanındaki parkta tabancalı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen İ.D. (18) ve M.M.İ. (19) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve buna ait 54 fişek ele geçirildi.
Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelilerin, köye gitmek üzere otobüs bekledikleri sırada köy garajına yakın parka geldikleri, öğrenci olmadıkları ve okulla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığı belirlendi.
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