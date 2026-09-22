https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/hukukcular-okullarda-siddeti-degerlendirdi-mevzuatta-hangi-hukuki-bosluklar-var-1108949680.html

Hukukçular okullarda şiddeti değerlendirdi: Mevzuatta hangi hukuki boşluklar var?

Hukukçular okullarda şiddeti değerlendirdi: Mevzuatta hangi hukuki boşluklar var?

Sputnik Türkiye

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lise önünde yaşanan silahlı saldırı, okul güvenliğine ilişkin hukuki düzenlemeleri yeniden gündeme getirdi. Peki mevzuattaki... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T21:35+0300

2026-09-22T21:35+0300

2026-09-22T21:35+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

okul saldırısı

manisa

i̇nci üzmez mesleki ve teknik anadolu lisesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108927414_0:200:2835:1795_1920x0_80_0_0_b93dc7223c6a3d2e346a22b53f7f3ab8.jpg

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bugün silahlı saldırı meydana geldi. Daha önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından okulların güvenliği konusunda çeşitli önlemler alınmıştı. 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında da bir protokol imzalanmıştı. Ancak Manisa’daki saldırının ardından ise yalnızca alınan idari tedbirler değil, okul güvenliğinin hukuki boyutu ve mevcut mevzuatın saldırılar gerçekleşmeden önce yeterli müdahale imkanı sağlayıp sağlamadığı yeniden tartışılmaya başlandı. Konuyu Avukat Hatice Kavut, Avukat Kader Baylan, Avukat Gamze Pamuk ve Avukat Mine Rana Kahramanoğlu Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi.'Mevzuattaki en büyük hukuki boşluk ebeveyn ve ruhsat sahibinin cezasızlığıdır'Avukat Hatice Kavut ve Avukat Kader Baylan, olayın ardından yaptıkları değerlendirmede, mağdurların yaşadığı acının göz ardı edilerek failin sosyal şartlar üzerinden mağdur konumuna yerleştirilmesine karşı olduklarını belirtti. Avukatlar, kamuoyunda karşılaşılan “suça sürüklenen çocuk suçun faili değil mağdurudur” ve “adalet sisteminin amacı cezalandırmak olmamalıdır” şeklindeki açıklamaları hukuki ve vicdani açıdan doğru bulmadıklarını ifade etti. Toplumsal ya da kişisel gerekçelerin silahlı saldırıyı veya masum bir insanın yaşam hakkına yönelik ihlali mazur gösteremeyeceğini vurgulayan avukatlar, “O da bir çocuk, aslında o da mağdur” yaklaşımının suçu meşrulaştırma riski taşıdığına dikkat çekti:‘Okul güvenliği için müstakil kanun çıkarılmalı’Mevcut okul güvenliği mevzuatının yetersiz ve parçalı olduğunu savunan Kavut ve Baylan, okul güvenliğinin idarecilerin inisiyatifine veya bölgesel imkanlara bırakılamayacağını belirtti:‘Genelge ve protokoller tek başına yeterli değil’Kavut ve Baylan, okul güvenliğine ilişkin genelge ve kurumlar arası protokollerin tek başına yeterli hukuki güce, bütçeye ve caydırıcılığa sahip olmadığını belirtti:Avukat Gamze Pamuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgeleri ve İçişleri Bakanlığının tedbirlerini şöyle sıraladı:‘Erken uyarı mekanizmaları kurulmalı’Hukuk sisteminde okul çevresini korumaya yönelik bazı tedbirlerin bulunduğunu belirten Kavut ve Baylan, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun koruyucu ve destekleyici tedbirler bakımından önemli ilkeler içerdiğini ifade etti. Ancak mevcut sistemin ağırlıklı olarak suç işlendikten sonra adli süreci başlatmaya dayandığını savunan avukatlar, yaşam hakkının korunması için önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, sosyal medyadaki şiddet söylemleri, silahlarla verilen pozlar ve radikalleşme belirtileri gibi risk işaretlerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Okullardaki rehberlik birimleri, güvenlik görevlileri ve emniyet birimlerinin koordineli çalışacağı, yasal altyapısı güçlü erken uyarı mekanizmalarınınkurulmasının zorunlu olduğu kaydedildi.'Mevzuatın sahada ne kadar etkin uygulandığı sorgulanmalı'Öte yandan Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, mevcut düzenlemelerin yeterli olup olmadığına ilişkin özellikle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma gibi koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasının mümkün olduğunu hatırlattı. Ancak okul saldırılarının yalnızca mevzuatın varlığını değil, bu mevzuatın sahada ne kadar etkin uygulandığını da sorgulattığını söyledi:Pamuk ise yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

türki̇ye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

milli eğitim bakanlığı (meb), okul, okul saldırısı, manisa, i̇nci üzmez mesleki ve teknik anadolu lisesi