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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/fon-sorusturmasinda-kritik-karar-merkez-bankasinin-eski-iki-numarasi-erkan-kilimci-tutuklandi-1109026948.html
Fon soruşturmasında kritik karar: Merkez Bankası'nın eski iki numarası Erkan Kilimci tutuklandı
Fon soruşturmasında kritik karar: Merkez Bankası'nın eski iki numarası Erkan Kilimci tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T09:14+0300
2026-09-25T10:37+0300
ekonomi̇
merkez bankası
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
erkan kilimci
emre alkin
kerem alkin
başkan
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Sulh ceza hâkimliği, aralarında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu 11 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 45’e çıktı. Tutuklama, ceza yargılamasında hüküm değil koruma tedbiri niteliği taşıyor; şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.Fon soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklamaSon işlemlerde Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklandı.Aynı sevk grubundaki Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan daha önce tutuklanmıştı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Erkan Kilimci kimdir?Soruşturma kapsamında tutuklanan Erkan Kilimci, 2016-2018 yılları arasında TCMB Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kilimci’nin daha sonra Tera bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtildi. TCMB’nin geçmiş dönem kayıtlarında da Kilimci’nin Başkan Yardımcısı sıfatıyla görev yaptığı görülüyor.Kilimci’nin dosyadaki konumu ve hakkında yöneltilen somut isnatlara ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmazken, savcılığın mali işlemler ve şirket bağlantıları üzerindeki incelemesi devam ediyor.MASAK’tan para ve kripto transferleri istendiSoruşturmanın geçmişinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkere bulunuyor. Yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi.Savcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini; 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesap giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini talep etti.Soruşturmada önceki tutuklamalarDosyanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.Aynı süreçte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmiş; Enver Çevik ile Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Muhammed Yarız hakkındaki tutuklama kararı ve soruşturmadaki diğer adli tedbirler daha önce kamuoyuna yansımıştı.Şirket bağlantıları inceleme altındaSoruşturmanın ilerleyen aşamasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirketler ve kişiler arasındaki mali bağlantıların yanı sıra sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sürüyor. Şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
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merkez bankası, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, erkan kilimci, emre alkin, kerem alkin, başkan, mali, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye, haberler
merkez bankası, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, erkan kilimci, emre alkin, kerem alkin, başkan, mali, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye, haberler

Fon soruşturmasında kritik karar: Merkez Bankası'nın eski iki numarası Erkan Kilimci tutuklandı

09:14 25.09.2026 (güncellendi: 10:37 25.09.2026)
© Fotoğraf : TwitterErkan Kilimci
Erkan Kilimci - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de aralarında bulunduğu son kararlarla dosyadaki tutuklu sayısı 45’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Sulh ceza hâkimliği, aralarında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu 11 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 45’e çıktı. Tutuklama, ceza yargılamasında hüküm değil koruma tedbiri niteliği taşıyor; şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Fon soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama

Son işlemlerde Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklandı.
Aynı sevk grubundaki Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan daha önce tutuklanmıştı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erkan Kilimci kimdir?

Soruşturma kapsamında tutuklanan Erkan Kilimci, 2016-2018 yılları arasında TCMB Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Kilimci’nin daha sonra Tera bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtildi. TCMB’nin geçmiş dönem kayıtlarında da Kilimci’nin Başkan Yardımcısı sıfatıyla görev yaptığı görülüyor.
Kilimci’nin dosyadaki konumu ve hakkında yöneltilen somut isnatlara ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmazken, savcılığın mali işlemler ve şirket bağlantıları üzerindeki incelemesi devam ediyor.

MASAK’tan para ve kripto transferleri istendi

Soruşturmanın geçmişinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkere bulunuyor. Yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istendi.
Savcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini; 2024’ten bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesap giriş-çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesini talep etti.

Soruşturmada önceki tutuklamalar

Dosyanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.
Aynı süreçte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmiş; Enver Çevik ile Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Muhammed Yarız hakkındaki tutuklama kararı ve soruşturmadaki diğer adli tedbirler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Şirket bağlantıları inceleme altında

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şirketler ve kişiler arasındaki mali bağlantıların yanı sıra sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sürüyor. Şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
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