https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/mirosnik-lavrov-guterres-gorusmesi-bm-genel-sekreteri-icin-kolay-gecmedi-1109029608.html

Miroşnik: Lavrov-Guterres görüşmesi BM Genel Sekreteri için kolay geçmedi

Miroşnik: Lavrov-Guterres görüşmesi BM Genel Sekreteri için kolay geçmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Kiev yönetiminin işlediği suçlar ve Buça olaylarına ilişkin birikmiş... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T10:37+0300

2026-09-25T10:37+0300

2026-09-25T10:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzey Haftası kapsamında BM Genel Merkezi binasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Miroşnik, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres için bu görüşmenin kolay veya keyifli olmadığını söyledi. Miroşnik, BM Genel Sekreteri’nin görev süresi boyunca Kiev rejiminin eylemlerine yönelik doğrudan değerlendirmelerden sıkça kaçındığını ve bu durumun yanıtsız kalan bir dizi soruyu beraberinde getirdiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu hususları kendisine hatırlattığını kaydetti.Görüşmede Lavrov, BM Sekreteryasından Buça'da yaşanan provokasyona ilişkin tüm detay ve olguların incelenmesini talep ederken, konuya ilişkin hazırlanan raporu da Genel Sekreter Guterres'e sundu.Miroşnik, Guterres'in Buça'da hayatını kaybedenlerin isimlerinin gizli tutulması konusunda sergilediği tutumla "Kiev tarafına kolaylık sağladığını" kaydederken; Starobelsk'te yaşanan trajediye göz yumduğunu ve Kırım halkının kendi kaderini tayin etme hakkını göz ardı ettiğini belirtti. Rus diplomat, tüm bu hususların uluslararası gündemde yeniden hatırlatılmasının önemine dikkati çekti.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, Kiev yönetiminin Kiev bölgesine bağlı Buça kentindeki olaylara dair yayınladığı görsel ve videoların "provokasyon" niteliğinde olduğunu bildirmiş; kentin Rus güçlerinin kontrolünde olduğu süre boyunca hiçbir sivilin zarar görmediğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-askeri-sanayi-ve-lojistik-tesisleri-ihalarla-vuruldu-1109025633.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, buça, kırım