https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/metin-senturk-aniden-ameliyata-alindi-son-saglik-durumu-ne-1109027460.html
Metin Şentürk aniden ameliyata alındı: Son sağlık durumu ne?
Metin Şentürk aniden ameliyata alındı: Son sağlık durumu ne?
Sputnik Türkiye
Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatı geçiren Şentürk, sağlık durumuyla ilgili... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T09:34+0300
2026-09-25T09:34+0300
2026-09-25T09:35+0300
yaşam
metin şentürk
şarkıcı
ameliyat
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Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir operasyon geçiren sanatçı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.'Safra kesem alındı'Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fenerbahce-duyurdu-mert-muldur-ameliyat-oldu-1108914482.html
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metin şentürk, şarkıcı, ameliyat
metin şentürk, şarkıcı, ameliyat
Metin Şentürk aniden ameliyata alındı: Son sağlık durumu ne?
09:34 25.09.2026 (güncellendi: 09:35 25.09.2026)
Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatı geçiren Şentürk, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.
Bir süredir şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir operasyon geçiren sanatçı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili dostlarım, bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarım üzerine doktorlarımın yardımına ihtiyaç duydum. Bunun sonucunda ameliyat kararı verildi ve safra kesem alındı. Çok kısa bir süre içinde her şey yoluna girdiğinde, güzel bir videoyla karşınıza çıkacağım inşallah