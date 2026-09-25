https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/menderes-belediyesi-sorusturmasi-7-supheli-tutuklandi-1109053533.html

Menderes Belediyesi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

Menderes Belediyesi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.Aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ve kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/menderes-belediyesine-operasyon-eski-baskanvekili-ve-bir-kuyumcu-da-dahil-9-kisi-gozaltina-alindi-1108956883.html

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