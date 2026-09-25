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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/menderes-belediyesi-sorusturmasi-7-supheli-tutuklandi-1109053533.html
Menderes Belediyesi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
Menderes Belediyesi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.Aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ve kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/menderes-belediyesine-operasyon-eski-baskanvekili-ve-bir-kuyumcu-da-dahil-9-kisi-gozaltina-alindi-1108956883.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, menderes
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇zmir barosu, menderes

Menderes Belediyesi soruşturması: 7 şüpheli tutuklandı

22:03 25.09.2026
© AAUyuşturucu tutuklama
Uyuşturucu tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA
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İzmir'de Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Aralarında eski Menderes Belediye Başkanvekili E.Ö. ve kuyumcu O.G'nin de bulunduğu 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden A.U, S.K, Ç.Ç, O.D, A.D, O.G. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, E.Ö. ve M.R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
TÜRKİYE
Menderes Belediyesi'ne operasyon: Eski başkanvekili ve bir kuyumcu da dahil 9 kişi gözaltına alındı
23 Eylül, 09:54
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