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Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Milli boksör Hatice Akbaş, Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:25+0300
2026-09-25T17:25+0300
2026-09-25T18:16+0300
spor
hatice akbaş
boks
recep tayyip erdoğan
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı. Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu oldu Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı. Erdoğan, Akbaş'ı tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
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hatice akbaş, boks, recep tayyip erdoğan
hatice akbaş, boks, recep tayyip erdoğan
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
17:25 25.09.2026 (güncellendi: 18:16 25.09.2026)
Milli boksör Hatice Akbaş, Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı. Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.
Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı. Erdoğan, Akbaş'ı tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.
Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.