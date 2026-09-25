https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/milli-boksor-hatice-akbas-avrupa-sampiyonu-oldu-1109047904.html

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Sputnik Türkiye

Milli boksör Hatice Akbaş, Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T17:25+0300

2026-09-25T17:25+0300

2026-09-25T18:16+0300

spor

hatice akbaş

boks

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109048800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_753a8679f9412fafc9220055628f65eb.jpg

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya kazandı. Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu oldu Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı. Erdoğan, Akbaş'ı tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatice akbaş, boks, recep tayyip erdoğan