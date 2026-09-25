https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasinda-uclu-gorusme-yapilmasi-konusunda-henuz-bir-netlik-yok-1109039174.html

Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik yok

Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik yok

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin çözümü için Moskova, Washington ve Kiev'den temsilciler arasında yapılabilecek olası görüşme hakkında konuşan Peskov, bu konuda henüz somut... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T13:46+0300

2026-09-25T13:46+0300

2026-09-25T13:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

rusya

ukrayna

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakere olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından ele alındığını, ancak toplantının organizasyonuna ilişkin henüz somut bir gelişme bulunmadığını açıkladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li müzakerecilerle temaslarını sürdürdüğünü ve Rusya ile ABD arasındaki olası ekonomik işbirliğine odaklandığını belirtti. Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olabileceğini söyleyen Peskov, ancak şu anda bu işbirliğinin mevcut olmadığını ifade etti.Peskov ayrıca, Duma'ya girmeye hak kazanan 46 özel askeri harekat katılımcısına değinerek, "Kahramanlarımızın deneyimleri talep görüyor, oylama sonuçları bunu açıkça kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

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abd, donald trump, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kremlin, dmitriy peskov