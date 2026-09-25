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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kremlin-rusya-abd-ve-ukrayna-arasinda-uclu-gorusme-yapilmasi-konusunda-henuz-bir-netlik-yok-1109039174.html
Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik yok
Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik yok
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizinin çözümü için Moskova, Washington ve Kiev'den temsilciler arasında yapılabilecek olası görüşme hakkında konuşan Peskov, bu konuda henüz somut... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T13:46+0300
2026-09-25T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
rusya
ukrayna
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakere olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından ele alındığını, ancak toplantının organizasyonuna ilişkin henüz somut bir gelişme bulunmadığını açıkladı.Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li müzakerecilerle temaslarını sürdürdüğünü ve Rusya ile ABD arasındaki olası ekonomik işbirliğine odaklandığını belirtti. Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olabileceğini söyleyen Peskov, ancak şu anda bu işbirliğinin mevcut olmadığını ifade etti.Peskov ayrıca, Duma'ya girmeye hak kazanan 46 özel askeri harekat katılımcısına değinerek, "Kahramanlarımızın deneyimleri talep görüyor, oylama sonuçları bunu açıkça kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/hong-kong-basini-si-trump-karsisinda-kidemli-ortak-gibi-gorundu-1109036697.html
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abd, donald trump, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kremlin, dmitriy peskov
abd, donald trump, rusya, ukrayna, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik yok

13:46 25.09.2026
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Ukrayna krizinin çözümü için Moskova, Washington ve Kiev'den temsilciler arasında yapılabilecek olası görüşme hakkında konuşan Peskov, bu konuda henüz somut adım olmadığını vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakere olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından ele alındığını, ancak toplantının organizasyonuna ilişkin henüz somut bir gelişme bulunmadığını açıkladı.

Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li müzakerecilerle temaslarını sürdürdüğünü ve Rusya ile ABD arasındaki olası ekonomik işbirliğine odaklandığını belirtti.

Moskova ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olabileceğini söyleyen Peskov, ancak şu anda bu işbirliğinin mevcut olmadığını ifade etti.

Peskov ayrıca, Duma'ya girmeye hak kazanan 46 özel askeri harekat katılımcısına değinerek, "Kahramanlarımızın deneyimleri talep görüyor, oylama sonuçları bunu açıkça kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.
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