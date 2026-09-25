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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/hong-kong-basini-si-trump-karsisinda-kidemli-ortak-gibi-gorundu-1109036697.html
Hong Kong basını: Şi, Trump karşısında kıdemli ortak gibi göründü
Hong Kong basını: Şi, Trump karşısında kıdemli ortak gibi göründü
Sputnik Türkiye
ABD ve Çin liderlerinin görüşmesine ilişkin analize yer veren Hong Kong basını, Şi'nin üstün ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T12:42+0300
2026-09-25T12:42+0300
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çin devlet başkanı şi cinping
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hong kong
abd-çin i̇lişkileri
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Hong Kong merkezli Dimsum Daily, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir analize yer verdi.Haberde, Şi'nin Oval Ofis'teki konuşmasının daha uzun ve kapsamlı olduğu vurgulanarak, "Çeşitli muhabirler ve analistler ortak bir sonuca vardı: Konuk lider kıdemli ortak gibi göründü" dendi. Şi'nin ifadelerinin ölçülü ve düşünülmüş olduğu, istikrarlı ekonomik ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar gerektirdiğini vurguladığı aktarıldı. Yayın organı, bu ifadelerin Pekin'in gelecekteki olası tavizler için öne sürdüğü ön koşullar olduğunu ve ABD tarafının bunlara karşı çıkmadığını kaydetti.'Çin taleplerini net bir şekilde ortaya koydu'Makalede, Pekin'in Tayvan konusunda Washington'dan sadece bağımsızlığı desteklemekten kaçınmasını değil, buna aktif olarak karşı çıkmasını ve silah sevkiyatını tamamen durdurmasını istediği ifade edildi. Teknoloji alanında gelişmiş çiplere yönelik ihracat kontrollerinin gevşetilmesinin talep edildiği, güvenlik konusunda ise düzenli askeri diyalog çağrısı yapıldığı belirtildi. Yapay zeka alanında ise her iki tarafın da teknoloji üzerinde insan kontrolünü sürdürme sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı ve "Bu talepler yeni değil, değişen tek şey artık çok daha az dirençle karşılaşmaları oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.'Zirve bir dönüm noktası değil fakat yön belirliyor'Analizde, görüşmeyi 'atılım' olarak nitelendirmenin hata olacağı, uzun vadeli anlaşmaların imzalanmadığı ve nadir toprak elementleri konusunun çözümsüz kaldığı ifade edildi. Washington'ın Pekin'in Tahran üzerinde baskı kurmasını istediği, Pekin'in ise Haziran ayında reddedilen geçici anlaşmaya dönülmesini önerdiği aktarıldı. Ancak gazete, "Pekin zirveyi imzalanan belge sayısına göre değil, belirlenen vektöre göre değerlendiriyor" yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, hong kong, abd-çin i̇lişkileri
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, hong kong, abd-çin i̇lişkileri

Hong Kong basını: Şi, Trump karşısında kıdemli ortak gibi göründü

12:42 25.09.2026
© REUTERS Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия Си Цзиньпина на авиабазу Эндрюс, США - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
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ABD ve Çin liderlerinin görüşmesine ilişkin analize yer veren Hong Kong basını, Şi'nin üstün ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.
Hong Kong merkezli Dimsum Daily, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir analize yer verdi.

Haberde, Şi'nin Oval Ofis'teki konuşmasının daha uzun ve kapsamlı olduğu vurgulanarak, "Çeşitli muhabirler ve analistler ortak bir sonuca vardı: Konuk lider kıdemli ortak gibi göründü" dendi.
Şi'nin ifadelerinin ölçülü ve düşünülmüş olduğu, istikrarlı ekonomik ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar gerektirdiğini vurguladığı aktarıldı.

Yayın organı, bu ifadelerin Pekin'in gelecekteki olası tavizler için öne sürdüğü ön koşullar olduğunu ve ABD tarafının bunlara karşı çıkmadığını kaydetti.

'Çin taleplerini net bir şekilde ortaya koydu'

Makalede, Pekin'in Tayvan konusunda Washington'dan sadece bağımsızlığı desteklemekten kaçınmasını değil, buna aktif olarak karşı çıkmasını ve silah sevkiyatını tamamen durdurmasını istediği ifade edildi.

Teknoloji alanında gelişmiş çiplere yönelik ihracat kontrollerinin gevşetilmesinin talep edildiği, güvenlik konusunda ise düzenli askeri diyalog çağrısı yapıldığı belirtildi.

Yapay zeka alanında ise her iki tarafın da teknoloji üzerinde insan kontrolünü sürdürme sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı ve "Bu talepler yeni değil, değişen tek şey artık çok daha az dirençle karşılaşmaları oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Zirve bir dönüm noktası değil fakat yön belirliyor'

Analizde, görüşmeyi 'atılım' olarak nitelendirmenin hata olacağı, uzun vadeli anlaşmaların imzalanmadığı ve nadir toprak elementleri konusunun çözümsüz kaldığı ifade edildi.

Washington'ın Pekin'in Tahran üzerinde baskı kurmasını istediği, Pekin'in ise Haziran ayında reddedilen geçici anlaşmaya dönülmesini önerdiği aktarıldı. Ancak gazete, "Pekin zirveyi imzalanan belge sayısına göre değil, belirlenen vektöre göre değerlendiriyor" yorumunda bulundu.
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