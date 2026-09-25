https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/hong-kong-basini-si-trump-karsisinda-kidemli-ortak-gibi-gorundu-1109036697.html

Hong Kong basını: Şi, Trump karşısında kıdemli ortak gibi göründü

Hong Kong basını: Şi, Trump karşısında kıdemli ortak gibi göründü

Sputnik Türkiye

ABD ve Çin liderlerinin görüşmesine ilişkin analize yer veren Hong Kong basını, Şi'nin üstün ve kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:42+0300

2026-09-25T12:42+0300

2026-09-25T12:42+0300

dünya

abd

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çin devlet başkanı şi cinping

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hong kong

abd-çin i̇lişkileri

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Hong Kong merkezli Dimsum Daily, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir analize yer verdi.Haberde, Şi'nin Oval Ofis'teki konuşmasının daha uzun ve kapsamlı olduğu vurgulanarak, "Çeşitli muhabirler ve analistler ortak bir sonuca vardı: Konuk lider kıdemli ortak gibi göründü" dendi. Şi'nin ifadelerinin ölçülü ve düşünülmüş olduğu, istikrarlı ekonomik ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar gerektirdiğini vurguladığı aktarıldı. Yayın organı, bu ifadelerin Pekin'in gelecekteki olası tavizler için öne sürdüğü ön koşullar olduğunu ve ABD tarafının bunlara karşı çıkmadığını kaydetti.'Çin taleplerini net bir şekilde ortaya koydu'Makalede, Pekin'in Tayvan konusunda Washington'dan sadece bağımsızlığı desteklemekten kaçınmasını değil, buna aktif olarak karşı çıkmasını ve silah sevkiyatını tamamen durdurmasını istediği ifade edildi. Teknoloji alanında gelişmiş çiplere yönelik ihracat kontrollerinin gevşetilmesinin talep edildiği, güvenlik konusunda ise düzenli askeri diyalog çağrısı yapıldığı belirtildi. Yapay zeka alanında ise her iki tarafın da teknoloji üzerinde insan kontrolünü sürdürme sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı ve "Bu talepler yeni değil, değişen tek şey artık çok daha az dirençle karşılaşmaları oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.'Zirve bir dönüm noktası değil fakat yön belirliyor'Analizde, görüşmeyi 'atılım' olarak nitelendirmenin hata olacağı, uzun vadeli anlaşmaların imzalanmadığı ve nadir toprak elementleri konusunun çözümsüz kaldığı ifade edildi. Washington'ın Pekin'in Tahran üzerinde baskı kurmasını istediği, Pekin'in ise Haziran ayında reddedilen geçici anlaşmaya dönülmesini önerdiği aktarıldı. Ancak gazete, "Pekin zirveyi imzalanan belge sayısına göre değil, belirlenen vektöre göre değerlendiriyor" yorumunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/lavrov-guterrese-buca-provokasyonuyla-ilgili-dosya-verdi-1109031003.html

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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, pekin, hong kong, abd-çin i̇lişkileri