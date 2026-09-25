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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-askeri-ucak-yerlesim-bolgesine-dustu-13-olu-1109050875.html
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak yerleşim bölgesine düştü: 13 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak yerleşim bölgesine düştü: 13 ölü
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) askeri uçağın düşmesi sonucu 3'ü ordu mensubu 13 kişi hayatını kaybetti.
2026-09-25T19:36+0300
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uçak kazası
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Uçak, başkent Kinşasa'ya gitmek üzere ülkenin güneybatısındaki Kikwit kentinden havalandı. Uçakta teknik bir sorun meydana gelmesinin ardından mürettebatın Kwango eyaletindeki Kenge'ye iniş yapmaya çalıştığı belirtildi.Kwango Vali Yardımcısı Remy Saki Bokinda, Kenge'de iniş pisti bulunmadığını ve uçağın bunun üzerine bir yerleşim alanındaki arsaya düştüğünü açıkladı.Uçakta üst düzey asker de vardıBokinda'nın verdiği bilgiye göre uçaktaki yolcular arasında Kongo ordusunun Genel Denetçisi General Likulia Bakumi, bir binbaşı, bir yüzbaşı ile diğer askeri personel ve siviller bulunuyordu.Bokinda, uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini belirterek, 12 kişinin cesetlerinin yanmış halde bulunduğunu, pilotun cansız bedeninin ise uçağın dışında bulunduğunu söyledi.Kongo hükümeti, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla ülkenin havacılık kazalarını soruşturma makamlarının inceleme başlattığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/egitim-ucusu-sirasinda-motor-arizasi-ucak-tarlaya-indi-1109047138.html
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kongo, uçak kazası, asya & pasifik
kongo, uçak kazası, asya & pasifik

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak yerleşim bölgesine düştü: 13 ölü

19:36 25.09.2026 (güncellendi: 19:53 25.09.2026)
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak düştü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri uçak düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) askeri uçağın düşmesi sonucu 3'ü ordu mensubu 13 kişi hayatını kaybetti. Uçakta üst düzey askerlerin de olduğu bildirildi.
Uçak, başkent Kinşasa'ya gitmek üzere ülkenin güneybatısındaki Kikwit kentinden havalandı. Uçakta teknik bir sorun meydana gelmesinin ardından mürettebatın Kwango eyaletindeki Kenge'ye iniş yapmaya çalıştığı belirtildi.
Kwango Vali Yardımcısı Remy Saki Bokinda, Kenge'de iniş pisti bulunmadığını ve uçağın bunun üzerine bir yerleşim alanındaki arsaya düştüğünü açıkladı.

Uçakta üst düzey asker de vardı

Bokinda'nın verdiği bilgiye göre uçaktaki yolcular arasında Kongo ordusunun Genel Denetçisi General Likulia Bakumi, bir binbaşı, bir yüzbaşı ile diğer askeri personel ve siviller bulunuyordu.
Bokinda, uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini belirterek, 12 kişinin cesetlerinin yanmış halde bulunduğunu, pilotun cansız bedeninin ise uçağın dışında bulunduğunu söyledi.
Kongo hükümeti, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla ülkenin havacılık kazalarını soruşturma makamlarının inceleme başlattığını açıkladı.
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