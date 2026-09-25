https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/egitim-ucusu-sirasinda-motor-arizasi-ucak-tarlaya-indi-1109047138.html

Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi

Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi

Sputnik Türkiye

İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T17:16+0300

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İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.İlk belirlemelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/abdde-ucak-kazasi-12-kisi-hayatini-kaybetti-1106500278.html

türki̇ye

i̇stanbul

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i̇stanbul, afad, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, uçak, uçak seferi