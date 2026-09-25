https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/egitim-ucusu-sirasinda-motor-arizasi-ucak-tarlaya-indi-1109047138.html
Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi
Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi
Sputnik Türkiye
İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:16+0300
2026-09-25T17:16+0300
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tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.İlk belirlemelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/abdde-ucak-kazasi-12-kisi-hayatini-kaybetti-1106500278.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, afad, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, uçak, uçak seferi
i̇stanbul, afad, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, uçak, uçak seferi
Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi
17:16 25.09.2026 (güncellendi: 17:17 25.09.2026)
İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
İlk belirlemelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği değerlendiriliyor.