Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/egitim-ucusu-sirasinda-motor-arizasi-ucak-tarlaya-indi-1109047138.html
Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi
Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi
Sputnik Türkiye
İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T17:16+0300
2026-09-25T17:17+0300
türki̇ye
i̇stanbul
afad
tekirdağ
tekirdağ valiliği
tekirdağ büyükşehir belediyesi
tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
uçak
uçak seferi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109046975_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_88190d798c13bd52a2c96764b40f1029.jpg
İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.İlk belirlemelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/abdde-ucak-kazasi-12-kisi-hayatini-kaybetti-1106500278.html
türki̇ye
i̇stanbul
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109046975_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a1c64a00ecb37bbd117a998ce9abf0c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, afad, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, uçak, uçak seferi
i̇stanbul, afad, tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı, uçak, uçak seferi

Eğitim uçuşu sırasında motor arızası: Uçak tarlaya indi

17:16 25.09.2026 (güncellendi: 17:17 25.09.2026)
© AA / Mesut Karaduman İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı
 İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Mesut Karaduman
Abone ol
İstanbul'dan eğitim uçuşu için havalanan uçak, Tekirdağ'da bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan eğitmen ve öğrenci pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu, tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
İlk belirlemelere göre uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yapmış olabileceği değerlendiriliyor.
ABD uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
DÜNYA
ABD'de uçak kazası: 12 kişi hayatını kaybetti
14 Haziran , 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала