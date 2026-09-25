https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/bae-iran-hava-yolu-sirketlerinin-ucuslarini-askiya-aldi-1109021461.html
BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri, İran hava yolu şirketlerinin ülkeye ve ülkeden gerçekleştirdiği uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T00:27+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran hava yolu şirketlerinin İran'a ve İran'dan gerçekleştirdiği uçuşları askıya alma kararı aldı. Kararın yürürlüğe girdiği ve yeni bir açıklama yapılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.BAE devlet haber ajansı WAM'ın, ülkenin Genel Sivil Havacılık Otoritesi'ne (GCAA) dayandırdığı haberine göre karar, İran hava yolu şirketlerinin faaliyetlerine yönelik uluslararası kısıtlamalar kapsamında alındı.İran: Uçuşlar planlandığı gibi sürüyorİran tarafı ise yaptırımlara rağmen hava ulaşımının sürdüğünü açıkladı. İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü Majid Akhavan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD yaptırımlarına rağmen İranlı şirketler tarafından gerçekleştirilecek ilave uçuşlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Akhavan, ayrıca mevcut uçuşların tamamının planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.ABD'den İran havayollarına yaptırımABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/netanyahu-bos-salona-konustu-bmde-heyetler-netanyahuyu-yuhalayip-salonu-terk-etti-1109019156.html
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ortadoğu, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), abd
ortadoğu, i̇ran, birleşik arap emirlikleri (bae), abd
BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
Birleşik Arap Emirlikleri, İran hava yolu şirketlerinin ülkeye ve ülkeden gerçekleştirdiği uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran hava yolu şirketlerinin İran'a ve İran'dan gerçekleştirdiği uçuşları askıya alma kararı aldı. Kararın yürürlüğe girdiği ve yeni bir açıklama yapılıncaya kadar devam edeceği belirtildi.
BAE devlet haber ajansı WAM'ın, ülkenin Genel Sivil Havacılık Otoritesi'ne (GCAA) dayandırdığı haberine göre karar, İran hava yolu şirketlerinin faaliyetlerine yönelik uluslararası kısıtlamalar kapsamında alındı.
İran: Uçuşlar planlandığı gibi sürüyor
İran tarafı ise yaptırımlara rağmen hava ulaşımının sürdüğünü açıkladı. İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü Majid Akhavan yaptığı açıklamada, İran'ın ABD yaptırımlarına rağmen İranlı şirketler tarafından gerçekleştirilecek ilave uçuşlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Akhavan, ayrıca mevcut uçuşların tamamının planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.
ABD'den İran havayollarına yaptırım
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren yaptırımlar nedeniyle uçuş gerçekleştiremeyeceğini ve yer hizmetlerinden yararlanamayacağını söylemişti.