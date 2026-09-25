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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kir-ve-pas-icinde-uretim-adanada-bin-670-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1109028400.html
Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi
Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.Üretim yerindeki variller hijyen koşullarından uzakAdreste yapılan aramada 1670 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Sahte alkol üretimi yapılan yere yapılan baskında hijyen koşullarının da önemsenmediği görüldü.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/yilbasi-oncesinde-17-ilde-sahte-alkol-operasyonu-27-bin-litre-sahte-alkollu-icki-ele-gecirildi-1101904291.html
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adana, seyhan, sahte alkol
adana, seyhan, sahte alkol

Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi

10:13 25.09.2026
Adana'da sahte içki
Adana'da sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Üretim yerindeki variller hijyen koşullarından uzak

Adreste yapılan aramada 1670 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte alkol üretimi yapılan yere yapılan baskında hijyen koşullarının da önemsenmediği görüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
sahte alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
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