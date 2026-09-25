https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kir-ve-pas-icinde-uretim-adanada-bin-670-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1109028400.html
Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi
Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T10:13+0300
2026-09-25T10:13+0300
2026-09-25T10:13+0300
türki̇ye
adana
seyhan
sahte alkol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109028466_0:0:1477:831_1920x0_80_0_0_6d7bc2523e3a0a71afd9a5f1687917ff.png
Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.Üretim yerindeki variller hijyen koşullarından uzakAdreste yapılan aramada 1670 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Sahte alkol üretimi yapılan yere yapılan baskında hijyen koşullarının da önemsenmediği görüldü.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/yilbasi-oncesinde-17-ilde-sahte-alkol-operasyonu-27-bin-litre-sahte-alkollu-icki-ele-gecirildi-1101904291.html
türki̇ye
adana
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109028466_0:0:1109:831_1920x0_80_0_0_809d6000a08504bc26d2e1a77933bb96.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana, seyhan, sahte alkol
adana, seyhan, sahte alkol
Kir ve pas içinde üretim: Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde 1670 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bin 670 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal edildiği belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Üretim yerindeki variller hijyen koşullarından uzak
Adreste yapılan aramada 1670 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte alkol üretimi yapılan yere yapılan baskında hijyen koşullarının da önemsenmediği görüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.