https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/italyada-okullarda-burka-ve-pece-yasagi-onaylandi-siniflara-yuzde-30luk-italyanca-dil-bilgisi-1109036858.html
İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı: Sınıflara yüzde 30'luk 'İtalyanca dil bilgisi' sınırı
İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı: Sınıflara yüzde 30'luk 'İtalyanca dil bilgisi' sınırı
Sputnik Türkiye
İtalya hükümeti, okullarda burka ve peçe kullanımını yasaklayan ve İtalyanca bilgisi yetersiz öğrencilerin aynı sınıfta yoğunlaşmasını önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeyi onayladı.
2026-09-25T12:48+0300
2026-09-25T12:48+0300
2026-09-25T12:48+0300
dünya
giorgia meloni
i̇talyanca
burka yasağı
peçe
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İtalya Bakanlar Kurulu, okullarda yüzü örten burka ve peçe kullanımının yasaklanmasını öngören düzenleme ile İtalyanca bilgisi sınırlı öğrencilerin aynı sınıfta oluşturabileceği yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kuralları kabul etti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, öğrencilerin okula yüzleri açık şekilde gitmesi gerektiğini belirterek, "Gelenek adına genç bir kadının yüzünü gizlemesine kimse karar veremez" dedi.Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara ise öğrenci kotasının vatandaşlığa değil, esas olarak dil yeterliliğine dayandığını vurguladı. Valditara, burka ve peçe yasağını ise kadın-erkek eşitliği çerçevesinde savundu.Başörtüsü kapsam dışındaYeni düzenleme yüzü ve vücudu örten ‘burka’ ile yüzün tamamını göz çevresi dışında kapatan peçeyi kapsıyor. Yüzü açıkta bırakan başörtüsü ise yasak kapsamında olmayacak.İlkokullarda sınır, İtalya dışında doğmuş veya en az iki yıl anaokuluna devam etmemiş İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler için uygulanacak.Ortaokul ve liselerde ise İtalyan vatandaşlığı bulunmayan ve İtalya'daki eğitim sisteminde en az üç yılı başarıyla tamamlamamış öğrenciler hesaba katılacak.
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giorgia meloni, i̇talyanca, burka yasağı, peçe, i̇lkokul, haberler
giorgia meloni, i̇talyanca, burka yasağı, peçe, i̇lkokul, haberler
İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı: Sınıflara yüzde 30'luk 'İtalyanca dil bilgisi' sınırı
İtalya hükümeti, okullarda burka ve peçe kullanımını yasaklayan ve İtalyanca bilgisi yetersiz öğrencilerin aynı sınıfta yoğunlaşmasını önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeyi onayladı. Meloni, düzenlemeleri "bölmeyen, aksine gerçekten entegrasyona yardımcı olan sağduyulu araçlar" olarak nitelendirdi.
İtalya Bakanlar Kurulu, okullarda yüzü örten burka ve peçe kullanımının yasaklanmasını öngören düzenleme ile İtalyanca bilgisi sınırlı öğrencilerin aynı sınıfta oluşturabileceği yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kuralları kabul etti.
Düzenleme kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerin ilk sınıflarında, İtalyanca bilgisi yetersiz
veya belirli şartları karşılayan İtalyan vatandaşı olmayan öğrencilerin oranı yüzde 30 ile
sınırlandırılacak.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, öğrencilerin okula yüzleri açık şekilde gitmesi gerektiğini belirterek, "Gelenek adına genç bir kadının yüzünü gizlemesine kimse karar veremez" dedi.
Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara ise öğrenci kotasının vatandaşlığa değil, esas olarak dil yeterliliğine dayandığını vurguladı. Valditara, burka ve peçe yasağını ise kadın-erkek eşitliği çerçevesinde savundu.
Yeni düzenleme yüzü ve vücudu örten ‘burka’ ile yüzün tamamını göz çevresi dışında kapatan peçeyi kapsıyor. Yüzü açıkta bırakan başörtüsü ise yasak kapsamında olmayacak.
İlkokullarda sınır, İtalya dışında doğmuş veya en az iki yıl anaokuluna devam etmemiş İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler için uygulanacak.
Ortaokul ve liselerde ise İtalyan vatandaşlığı bulunmayan ve İtalya'daki eğitim sisteminde en az üç yılı başarıyla tamamlamamış öğrenciler hesaba katılacak.