https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/italyada-okullarda-burka-ve-pece-yasagi-onaylandi-siniflara-yuzde-30luk-italyanca-dil-bilgisi-1109036858.html

İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı: Sınıflara yüzde 30'luk 'İtalyanca dil bilgisi' sınırı

İtalya'da okullarda burka ve peçe yasağı onaylandı: Sınıflara yüzde 30'luk 'İtalyanca dil bilgisi' sınırı

Sputnik Türkiye

İtalya hükümeti, okullarda burka ve peçe kullanımını yasaklayan ve İtalyanca bilgisi yetersiz öğrencilerin aynı sınıfta yoğunlaşmasını önlemeyi amaçlayan yeni düzenlemeyi onayladı.

2026-09-25T12:48+0300

2026-09-25T12:48+0300

2026-09-25T12:48+0300

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giorgia meloni

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İtalya Bakanlar Kurulu, okullarda yüzü örten burka ve peçe kullanımının yasaklanmasını öngören düzenleme ile İtalyanca bilgisi sınırlı öğrencilerin aynı sınıfta oluşturabileceği yoğunlaşmayı sınırlandıran yeni kuralları kabul etti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, öğrencilerin okula yüzleri açık şekilde gitmesi gerektiğini belirterek, "Gelenek adına genç bir kadının yüzünü gizlemesine kimse karar veremez" dedi.Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara ise öğrenci kotasının vatandaşlığa değil, esas olarak dil yeterliliğine dayandığını vurguladı. Valditara, burka ve peçe yasağını ise kadın-erkek eşitliği çerçevesinde savundu.Başörtüsü kapsam dışındaYeni düzenleme yüzü ve vücudu örten ‘burka’ ile yüzün tamamını göz çevresi dışında kapatan peçeyi kapsıyor. Yüzü açıkta bırakan başörtüsü ise yasak kapsamında olmayacak.İlkokullarda sınır, İtalya dışında doğmuş veya en az iki yıl anaokuluna devam etmemiş İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler için uygulanacak.Ortaokul ve liselerde ise İtalyan vatandaşlığı bulunmayan ve İtalya'daki eğitim sisteminde en az üç yılı başarıyla tamamlamamış öğrenciler hesaba katılacak.

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giorgia meloni, i̇talyanca, burka yasağı, peçe, i̇lkokul, haberler