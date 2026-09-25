https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/israilli-futbolcu-golu-silah-hareketiyle-kutladi-korner-diregiyle-tribunlere-nisan-aldi-aninda-1109025788.html

İsrailli futbolcu golü silah hareketiyle kutladı, korner direğiyle tribünlere 'nişan aldı': Anında oyundan atıldı

İsrailli futbolcu golü silah hareketiyle kutladı, korner direğiyle tribünlere 'nişan aldı': Anında oyundan atıldı

Sputnik Türkiye

İsrail Milli Takımı’nın 20 yaşındaki forveti Saied Abu Farchi, Avusturya’ya attığı golün ardından korner direğiyle silah kullanma hareketi yaptı. İkinci sarı... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T08:40+0300

2026-09-25T08:40+0300

2026-09-25T08:40+0300

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’un ilk haftasında Avusturya, sahasında İsrail’i 3-1 mağlup etti. Linz kentindeki Raiffeisen Arena’da oynanan karşılaşmaya, Saied Abu Farchi’nin gol sonrası yaptığı hareket damga vurdu.İsrailli forvet, beraberlik golünün ardından korner direğini yerinden çıkararak tribünlere doğru silahla ateş ediyormuş gibi hareket yaptı. Dört dakika önce sarı kart gören Abu Farchi, bu hareketinin ardından ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.Avusturya penaltı golüyle öne geçtiKarşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Avusturya, 43’üncü dakikada penaltı kazandı.Topun başına geçen Romano Schmid, penaltıyı gole çevirerek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda daha etkili başlayan İsrail, aradığı beraberlik golünü 55’inci dakikada buldu. Saied Abu Farchi, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi.Korner direğiyle silah hareketi yaptıGolün ardından köşe gönderine koşan Abu Farchi, korner direğini yerinden çıkardı. Sağ dizini çimlere koyan futbolcu, direği eline silah gibi yerleştirerek tribünlere doğru ateş etme hareketi yaptı.Karşılaşmanın Bulgar hakemi Georgi Kabakov, bu sevinç nedeniyle Abu Farchi’ye sarı kart gösterdi. Dört dakika önce de kart gören 20 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.İsrail böylece beraberliği yakaladığı dakikada sahada 10 kişi kaldı. Abu Farchi’nin takım arkadaşları hakemin kararına itiraz etse de karar değişmedi.Avusturya son dakikalarda maçı çevirdiSayısal üstünlüğü ele geçiren Avusturya, maçın kalan bölümünde baskısını artırdı. İsrail savunması uzun süre dirense de ev sahibi ekip son dakikalarda sonuca gitti.Phillipp Mwene, 90’ıncı dakikada Paul Wanner’in ortasında yaptığı vuruşla Avusturya’yı yeniden öne geçirdi.Uzatma bölümünde sahneye çıkan Saša Kalajdžić, 90+3’üncü dakikada skoru 3-1’e taşıdı. Mücadele bu sonuçla tamamlanırken İsrail, grubun ilk haftasını puansız kapattı.Abu Farchi İrlanda maçında oynayamayacakKırmızı kart gören Abu Farchi, İsrail’in 27 Eylül’de İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.Maçın Macaristan’ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanması planlanıyor. UEFA’nın gol sevincindeki hareket nedeniyle oyuncu hakkında ayrıca disiplin soruşturması başlatıp başlatmayacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.İsrail, Uluslar Ligi grubunda Avusturya’nın yanı sıra Kosova ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele ediyor.MLS ekibine 6 milyon dolara transfer olmuştuBaqa al-Gharbiyye doğumlu Saied Abu Farchi, Maccabi Tel Aviv altyapısında yetişti. Genç futbolcu daha sonra Kafr Qasim ve Maccabi Bnei Reineh takımlarında kiralık olarak forma giydi.Abu Farchi, 1 Eylül 2026’da yaklaşık 6 milyon dolarlık bonservis bedeliyle Colorado Rapids’e transfer oldu. MLS ekibiyle 2029-2030 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan oyuncunun kontratında bir yıllık uzatma seçeneği de bulunuyor.Avusturya karşısındaki gol, Abu Farchi’nin İsrail A Milli Takımı’yla çıktığı ikinci karşılaşmada kaydettiği ilk gol oldu.Karşılaşma öncesinde İsrail protestosuMaçtan önce Linz Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan bir grup, İsrail’in Gazze’deki askerî operasyonlarını protesto etti.Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail’e silah satışlarının durdurulmasını, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınmasını ve Avusturya’nın İsrail’le askerî iş birliğini sona erdirmesini istedi.Avusturya polisi, karşılaşmayı önceden yüksek riskli maç olarak sınıflandırmış ve kentte geniş güvenlik önlemleri almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/zidaneden-karsilasma-oncesi-cok-zor-bir-mac-olacak-aciklamasi-geldi-a-milli-takim---fransa-1109025000.html

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i̇srail, i̇rlanda cumhuriyeti, kosova, maccabi tel aviv, amerikan birinci futbol ligi (mls), özgürlük partisi (avusturya), haberler