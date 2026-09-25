https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/irandan-netanyahuya-sert-cikis-yeri-bm-kursusu-degil-mahkeme-salonu-1109036454.html

İran'dan Netanyahu'ya sert çıkış: Yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonu

İran'dan Netanyahu'ya sert çıkış: Yeri BM kürsüsü değil, mahkeme salonu

Sputnik Türkiye

İranlı üst düzey diplomat Nasır Esedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulunda konuşmasına tepki gösterdi. Esedi, hakkında UCM yakalama... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T12:39+0300

2026-09-25T12:39+0300

2026-09-25T12:39+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran’ı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunda temsil eden üst düzey diplomatlardan Nasır Esedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Genel Kurul kürsüsüne çıkmasına sert tepki gösterdi.Esedi, Netanyahu’yu “savaş suçlusu” olarak nitelendirerek, “BM barışı korumak ve adaleti tesis etmek için kuruldu; savaş suçlularına konuşma platformu sunmak için değil” ifadelerini kullandı.İran'dan Netanyahu'ya mahkeme salonu çağrısıUluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararını hatırlatan Esedi, İsrail Başbakanı’nın konuşması gereken yerin BM kürsüsü değil, mahkeme salonu olduğunu savundu.UCM, 21 Kasım 2024’te Netanyahu hakkında Gazze’de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında yakalama kararı çıkarmıştı. Karar, suçluluğu kesinleştiren bir mahkûmiyet hükmü değil; Netanyahu’nun mahkeme önüne çıkarılmasını amaçlayan hukuki bir tedbir niteliği taşıyor.Netanyahu'nun BM konuşmasında protestoNetanyahu’nun BM Genel Kurulundaki konuşması sırasında bazı ülke heyetleri salonu terk etti. Protestocu heyetler, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları, işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim politikaları ile Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.İsrail yönetimi ise Gazze’de savaş suçu ve soykırım işlendiği yönündeki suçlamaları reddediyor; askeri operasyonların güvenlik gerekçeleriyle ve Hamas’ın saldırılarına karşı yürütüldüğünü savunuyor.BM binası dışında da Netanyahu protestosuGenel Kurul salonundaki tepkinin yanı sıra, Netanyahu’nun konuşması sırasında New York’taki BM binasının çevresinde de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.Yüzlerce gösterici, “Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin’e özgürlük” ve “Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız” sloganları attı. Aktivistler, hakkında UCM yakalama kararı bulunan Netanyahu’ya BM kürsüsünde söz verilmesini eleştirdi.BM Genel Kurulunda Gazze gerilimiNew York’ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu’nun üst düzey görüşmeleri, 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Dünya liderlerinin konuşmalarına sahne olan toplantılarda Gazze’deki durum, Filistin meselesi ve Orta Doğu’daki çatışmalar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.İranlı diplomat Esedi’nin açıklaması, Netanyahu’nun BM’deki varlığı ve UCM kararının uygulanması konusundaki uluslararası tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abdden-kuba-heyetine-bm-oylamasi-oncesi-kisitlama-hamlesi-ulkeye-sokmamayi-planlamislar-1109030151.html

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