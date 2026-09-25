https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/irak-enerji-rotasini-cesitlendiriyor-turkiye-urdun-ve-suriye-uzerinden-yeni-koridor-1109049656.html

Irak enerji rotasını çeşitlendiriyor: Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden yeni koridor

Irak enerji rotasını çeşitlendiriyor: Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden yeni koridor

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T18:34+0300

2026-09-25T18:34+0300

2026-09-25T18:34+0300

dünya

ortadoğu

ali ez-zeydi

irak

ürdün

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

türkiye

enerji

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/10/1105781772_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c4c7339b6b1f01cf49f424c04be7e166.jpg

Irak yönetimi, enerji güvenliğini güçlendirmek ve petrol ihracatında alternatif rotalar oluşturmak amacıyla yeni hatlar üzerinde çalışıyor. Başbakan Ali ez-Zeydi, planın komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmeyi de hedeflediğini belirtti.Zeydi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/amerikan-basini-abdnin-kubaya-yonelik-askeri-plani-suruyor-yedek-birlikler-icin-cagri-1109047388.html

irak

ürdün

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, ali ez-zeydi, irak, ürdün, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, enerji, suriye