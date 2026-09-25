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Irak enerji rotasını çeşitlendiriyor: Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden yeni koridor
Irak enerji rotasını çeşitlendiriyor: Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden yeni koridor
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya... 25.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-25T18:34+0300
2026-09-25T18:34+0300
dünya
ortadoğu
ali ez-zeydi
irak
ürdün
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
türkiye
enerji
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Irak yönetimi, enerji güvenliğini güçlendirmek ve petrol ihracatında alternatif rotalar oluşturmak amacıyla yeni hatlar üzerinde çalışıyor. Başbakan Ali ez-Zeydi, planın komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmeyi de hedeflediğini belirtti.Zeydi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/amerikan-basini-abdnin-kubaya-yonelik-askeri-plani-suruyor-yedek-birlikler-icin-cagri-1109047388.html
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ortadoğu, ali ez-zeydi, irak, ürdün, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, enerji, suriye
ortadoğu, ali ez-zeydi, irak, ürdün, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, türkiye, enerji, suriye

Irak enerji rotasını çeşitlendiriyor: Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden yeni koridor

18:34 25.09.2026
© AA / Murtadha Al-SudaniIrak Başbakanı Ali ez-Zeydi
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© AA / Murtadha Al-Sudani
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesinin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Irak yönetimi, enerji güvenliğini güçlendirmek ve petrol ihracatında alternatif rotalar oluşturmak amacıyla yeni hatlar üzerinde çalışıyor. Başbakan Ali ez-Zeydi, planın komşu ülkelerle ekonomik işbirliğini geliştirmeyi de hedeflediğini belirtti.
Zeydi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitap etti.
Enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ve arz güzergahlarının çeşitlendirilmesine imkan vereceğini ifade eden Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.
Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi’nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini kaydederek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’taki misyonunun sona ermesiyle birlikte stratejik ortaklarla ilişkilerde de yeni bir döneme geçileceğini aktaran Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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