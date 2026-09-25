https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/amerikan-basini-abdnin-kubaya-yonelik-askeri-plani-suruyor-yedek-birlikler-icin-cagri-1109047388.html
Amerikan basını: ABD'nin Küba'ya yönelik askeri 'planı' sürüyor, yedek birlikler için çağrı
Amerikan basını: ABD'nin Küba'ya yönelik askeri 'planı' sürüyor, yedek birlikler için çağrı
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CBS News'in bir kurum içi mesaja dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Küba'ya karşı olası bir harekata yönelik askeri planlaması devam ediyor ve bu süreç artık ABD Kara Kuvvetleri Yedek Birliklerinden destek talebini de kapsıyor.
2026-09-25T17:18+0300
2026-09-25T17:18+0300
2026-09-25T17:18+0300
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Söz konusu mesaja göre Yedek Birlikler, önümüzdeki dört ay içinde ABD Güney Komutanlığı'na (SOUTHCOM) destek sağlama olasılığını değerlendiriyor. Haberde ABD'li yetkililere dayandırılarak belirtildiğine göre, talep açıkça Küba'ya atıfta bulunmasa da, adaya yönelik askeri planlamanın bir parçası olarak gündeme geldi.Haberde, birliklere konuşlanma talimatı verildiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığı, ayrıca SOUTHCOM'un sorumluluk alanında destek sağlamak için kaç birliğe ihtiyaç duyulacağı, hangi kuvvetlerin gönderileceği veya hangi operasyonlara destek vermekle görevlendirilecekleri konusunda da bir bilgi yer almadığı kaydedildi.Talep edilen destek unsurlarıKüba-ABD arasında son durumABD son aylarda Küba'ya yönelik yaptırım baskısını artırdı. Ocak ayı sonlarında ABD, adaya petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi getirilmesine onay vermiş ve Küba'nın ABD ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu iddiasıyla olağanüstü hal ilan etmişti. Bu adım, Küba'nın yakıt sıkıntısını daha da ağırlaştırarak elektrik üretimi, ulaşım, gıda üretimi, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkiledi.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin adaya yönelik askeri tehdidinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtmiş ve ülkeye yönelik herhangi bir saldırganlığın, halkın egemenliğini ve bağımsızlığını savunma kararlılığıyla karşılanacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/abdden-kuba-heyetine-bm-oylamasi-oncesi-kisitlama-hamlesi-ulkeye-sokmamayi-planlamislar-1109030151.html
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abd, küba
Amerikan basını: ABD'nin Küba'ya yönelik askeri 'planı' sürüyor, yedek birlikler için çağrı
CBS News'in bir kurum içi mesaja dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Küba'ya karşı olası bir harekata yönelik askeri planlaması devam ediyor ve bu süreç artık ABD Kara Kuvvetleri Yedek Birliklerinden destek talebini de kapsıyor.
Söz konusu mesaja göre Yedek Birlikler, önümüzdeki dört ay içinde ABD Güney Komutanlığı'na (SOUTHCOM) destek sağlama olasılığını değerlendiriyor. Haberde ABD'li yetkililere dayandırılarak belirtildiğine göre, talep açıkça Küba'ya atıfta bulunmasa da, adaya yönelik askeri planlamanın bir parçası olarak gündeme geldi.
Haberde, birliklere konuşlanma talimatı verildiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığı, ayrıca SOUTHCOM'un sorumluluk alanında destek sağlamak için kaç birliğe ihtiyaç duyulacağı, hangi kuvvetlerin gönderileceği veya hangi operasyonlara destek vermekle görevlendirilecekleri konusunda da bir bilgi yer almadığı kaydedildi.
Talep edilen destek unsurları
Haberde belirtilen talep edilen destek unsurları arasında, bir muharebe idame destek taburu ve bir istihkam taburu, bir seferi idame komutanlığı, tıbbi birlikleri komuta ve koordine edecek bir tıbbi tugay, bir ileri hat canlandırma ve cerrahi müdahale birliği ile bir askeri polis tugayı yer alıyor.
Küba-ABD arasında son durum
ABD son aylarda Küba'ya yönelik yaptırım baskısını artırdı. Ocak ayı sonlarında ABD, adaya petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi getirilmesine onay vermiş ve Küba'nın ABD ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğu iddiasıyla olağanüstü hal ilan etmişti. Bu adım, Küba'nın yakıt sıkıntısını daha da ağırlaştırarak elektrik üretimi, ulaşım, gıda üretimi, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkiledi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, mayıs ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin adaya yönelik askeri tehdidinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtmiş ve ülkeye yönelik herhangi bir saldırganlığın, halkın egemenliğini ve bağımsızlığını savunma kararlılığıyla karşılanacağı uyarısında bulunmuştu.